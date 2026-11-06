Адвокаты Елены Блиновской, её супруга и родителей обжаловали приговор блогерше в Верховном суде России. Жалобы поступили 5 ноября, дата рассмотрения пока не назначена. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

Блиновская отбывает наказание в колонии во Владимирской области. В марте 2025 года Савёловский суд Москвы назначил ей пять лет колонии общего режима, штраф в миллион рублей и запрет заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. В октябре того же года Мосгорсуд сократил срок до четырёх с половиной лет.

Блогера признали виновной в легализации доходов и незаконном обороте средств платежей. По налоговой статье её освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Суд также постановил обратить арестованное имущество в доход государства и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей.

Ранее конфискацию имущества Блиновской в Верховном суде оспорила её финансовый управляющий Мария Ознобихина. До этого, 29 июля 2026 года, кассационная инстанция оставила судебные решения в силе, подтвердив в том числе законность конфискации имущества блогера и её супруга.