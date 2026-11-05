Ранее Life.ru писал, что в марте 2025 года суд приговорил Блиновскую к пяти годам лишения свободы. Позже Мосгорсуд сократил срок до четырёх с половиной лет, а 29 июля 2026 года кассационная инстанция оставила судебные решения в силе. При этом суд подтвердил законность конфискации имущества блогера и её супруга, включая Lamborghini Urus стоимостью 24,9 миллиона рублей. Защита настаивала, что автомобиль находился в лизинге и не принадлежал осуждённой.