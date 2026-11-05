Конфискацию Lamborghini и иного имущества Блиновской обжаловали в Верховном суде
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В Верховный суд России поступила жалоба на приговор блогеру Елене Блиновской, которую осудили за уклонение от уплаты налогов с помощью дробления бизнеса. Обращение подала финансовый управляющий Мария Ознобихина, свидетельствуют материалы суда.
«Обжалуется судебный акт 1-й инстанции от 3 марта 2025 года», — приводит выдержку из документов ТАСС.
Ознобихина не согласилась с решением суда конфисковать имущество семьи блогера и передать его в доход государства.
Ранее Life.ru писал, что в марте 2025 года суд приговорил Блиновскую к пяти годам лишения свободы. Позже Мосгорсуд сократил срок до четырёх с половиной лет, а 29 июля 2026 года кассационная инстанция оставила судебные решения в силе. При этом суд подтвердил законность конфискации имущества блогера и её супруга, включая Lamborghini Urus стоимостью 24,9 миллиона рублей. Защита настаивала, что автомобиль находился в лизинге и не принадлежал осуждённой.
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