Супруг осуждённой блогерши Елены Блиновской Алексей получил государственную награду за мужество и отвагу, проявленные во время специальной военной операции. Бизнесмена наградили медалью Суворова, которую, по данным SHOT, ему вручили ещё 27 июня 2026 года.

Медаль изготовлена из серебра и входит в систему государственных наград России. Её вручают военнослужащим за личное мужество и отвагу при выполнении боевых задач. Награждённому также полагается единовременная выплата в размере пяти должностных окладов.

Для Блиновского это уже вторая награда за время службы. В марте 2025 года он получил ведомственную медаль Министерства обороны РФ «За боевые отличия», которой отмечают особые заслуги военнослужащих в боевых условиях.

Сейчас предприниматель, по информации SHOT, проходит службу в 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде имени А. В. Захарченко. За время участия в СВО он успел сменить несколько подразделений, в том числе служил в районе Урожайного в ДНР и в штурмовом подразделении.

Контракт с Минобороны Блиновский заключил весной 2024 года. К тому моменту он уже проходил обвиняемым по делу об уклонении от уплаты налогов, возбуждённому в мае 2023-го.

Осенью 2026 года уголовное преследование предпринимателя прекратили. Решение было принято 29 октября после подтверждения ранения, полученного им во время службы в зоне СВО.

Ранее Life.ru рассказывал, что суд снял арест с недвижимости Алексея Блиновского в Костромской и Ярославской областях. С соответствующим ходатайством выступило Росимущество. При этом отмена обеспечительных мер не означает возврата предпринимателю конфискованной собственности. Сам Блиновский вместе с супругой продолжает оспаривать изъятие имущества в Верховном суде. Кроме того, роскошный особняк Елены Блиновской площадью 1700 квадратных метров в подмосковном Миллениум-парке перешёл в собственность государства. В доме расположены шесть спален, бассейн, хамам, библиотека и 11 санузлов. Вместе с особняком у семьи конфисковали другую недвижимость, автомобили и дорогостоящее имущество.