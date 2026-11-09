Элитный особняк осуждённой блогерши Елены Блиновской в подмосковном посёлке Миллениум-парк перешёл в собственность государства. Недвижимость площадью 1700 квадратных метров сменила владельца около трёх недель назад в рамках исполнения приговора по делу «королевы марафонов». Об этом сообщает SHOT.

В роскошном доме расположены шесть спален, детская комната, 11 санузлов, бассейн, хамам и библиотека. Кроме того, особняк оборудован гаражом, рассчитанным на пять автомобилей.

Вместе с подмосковной недвижимостью по решению суда в пользу государства были конфискованы дом в Ялте, автомобили, моторная лодка, мотоцикл, а также имущество в Марий Эл и Адыгее.

Тем временем утром 9 ноября был снят арест с недвижимости супруга блогерши Алексея Блиновского в Ярославской области. Речь идёт о четырёх машино-местах стоимостью 11 миллионов рублей и других объектах. Предварительно, среди них здание площадью 1153 квадратных метра и две хозяйственные постройки.

Теперь финансовый управляющий просит отложить судебное разбирательство до уточнения сведений Росреестра. Необходимо установить, кому в настоящее время принадлежит указанное имущество и каков его правовой статус.

При этом, по данным SHOT, у Блиновской остаются другие объекты недвижимости общей стоимостью около 250 миллионов рублей. За 2025 год блогерше начислили почти 300 тысяч рублей имущественных налогов.

Ранее Life.ru сообщал, что родители Елены Блиновской обратились в Верховный суд, чтобы оспорить арест своего имущества. Защита Олега и Нины Останиных утверждает, что часть недвижимости была приобретена задолго до событий, фигурирующих в уголовном деле их дочери. При этом суды трёх инстанций ранее сохранили ограничения, посчитав спорные активы связанными с преступными доходами блогерши