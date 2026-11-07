Родители Елены Блиновской — Олег и Нина Останины — обратились в Верховный суд России, чтобы оспорить сохранение ареста на имущество, оформленное на них. Об этом РИА «Новости» сообщил их адвокат Никита Морозов.

Суды трёх инстанций оставили ограничения в силе до исполнения приговора в части гражданского иска. Они сочли, что спорные активы связаны с доходами, полученными Еленой Блиновской преступным путём. По иску прокуратуры с неё взыскали около 587,6 млн рублей.

Защита настаивает, что часть объектов Останины приобрели до событий, которые вменили их дочери. В жалобе адвокат приводит в пример квартиру, приватизированную в 1994 году, и отдельно указывает на пенсионные накопления. По словам Морозова, официальные доходы Олега Останина превысили 550 млн рублей и позволяли ему самостоятельно покупать недвижимость.

Морозов также указал, что родители Блиновской не были обвиняемыми, подозреваемыми или гражданскими ответчиками по уголовному делу. По его словам, решения о сохранении ареста уже используют в деле о банкротстве блогера, чтобы включить спорные активы в конкурсную массу и подготовить их к продаже.