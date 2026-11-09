Кассационная инстанция объяснила, почему осуждённой блогерше Елене Блиновской отказали в отсрочке отбывания наказания ради воспитания детей. Суд установил, что её младшая дочь обеспечена необходимым уходом со стороны родственников, а сама «королева марафонов» может поддерживать связь с семьёй. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«Изучив представленные материалы, суд пришёл к выводу, что малолетнему ребёнку обеспечен должный уход со стороны близких родственников», — говорится в материалах дела.

Как установил суд, четверо детей Блиновской проживают с родным отцом в благоустроенной квартире. В их воспитании также участвуют бабушка, дедушка и няня. При этом блогерша продолжает общаться с детьми посредством переписки и свиданий. Препятствий со стороны администрации исправительного учреждения суд не обнаружил.

Защита осуждённой настаивала на отсрочке наказания до достижения младшей дочерью 14-летнего возраста. Адвокаты указывали, что ребёнок тяжело переживает разлуку с матерью, а её супруг Алексей Блиновский участвует в специальной военной операции. Кроме того, по словам защиты, бабушка детей страдает хроническими заболеваниями.

Однако Судогодский районный суд Владимирской области отказал в удовлетворении ходатайства. Впоследствии кассационная инстанция не стала передавать жалобы Блиновской и её адвоката на рассмотрение в судебном заседании.

Напомним, в марте 2025 года Блиновскую приговорили к пяти годам колонии по делу о легализации денежных средств и других финансовых преступлениях. Позднее Мосгорсуд смягчил наказание до четырёх с половиной лет лишения свободы и снизил штраф до 950 тысяч рублей.

Ранее Life.ru сообщал, что Блиновская обратилась в Верховный суд с просьбой пересмотреть отказ в отсрочке наказания из-за дочери. Защита блогерши продолжает добиваться изменения судебного решения. Также адвокаты обжаловали в Верховном суде сам приговор.