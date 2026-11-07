Следователи прекратили уголовное преследование Алексея Блиновского, супруга известной блогерши Елены Блиновской, по делу об уклонении от уплаты налогов. Основанием стало его участие в специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Прекращено уголовное преследование по делу об уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) в отношении Алексея Блиновского в связи с его участием в специальной военной операции», — рассказал собеседник агентства.

Весной 2024 года предприниматель заключил контракт с Министерством обороны России и отправился в зону СВО. При этом он продолжал проходить обвиняемым по уголовному делу о пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Из-за неявки к следователю Блиновского объявили в федеральный розыск.

В начале сентября 2024 года, по информации правоохранительных органов, предпринимателя задержали в зоне проведения спецоперации. Впоследствии он вернулся к военной службе по контракту и вновь отправился на СВО. После этого производство по уголовному делу приостановили, а федеральный розыск отменили.

Блиновский также оказался потерпевшим по уголовному делу бывшего адвоката Эльмана Пашаева, обвиняемого в мошенничестве. По версии следствия, экс-юрист обещал предпринимателю помочь избежать уголовной ответственности за денежное вознаграждение. Этот эпизод стал предметом отдельного расследования.

16 января 2025 года Алексей Блиновский появился в Савёловском районном суде Москвы, где его допросили в качестве свидетеля по уголовному делу супруги. Во время заседания он рассказал о семейном бизнесе и своей роли в деятельности Елены Блиновской.

Сама основательница «Марафона желаний» продолжает отбывать наказание по делу о легализации преступных доходов и неправомерном обороте средств платежей. Первоначально суд назначил ей пять лет колонии, однако впоследствии срок сократили до четырёх с половиной лет. От наказания по статье об уклонении от уплаты налогов блогершу освободили в связи с истечением срока давности.

Ранее Life.ru сообщал, что адвокаты Елены Блиновской, её супруга и родителей обжаловали приговор блогерше в Верховном суде России. Жалобы поступили 5 ноября, однако дата их рассмотрения пока не назначена. Защита продолжает оспаривать судебные решения, в том числе связанные с конфискацией семейного имущества. Ранее кассационная инстанция оставила приговор без изменений.