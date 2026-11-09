Арбитражный суд Москвы отменил арест недвижимости Алексея Блиновского, супруга «королевы марафонов» Елены Блиновской, в двух российских регионах. Речь идёт об объектах в Ярославской и Костромской областях, которые ранее конфисковали в пользу государства. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

С инициативой снять ограничения выступило Росимущество. Соответствующее ходатайство направило межрегиональное территориальное управление ведомства, отвечающее за Владимирскую, Ивановскую, Костромскую и Ярославскую области.

Обеспечительные меры в отношении недвижимости были введены в рамках дела о банкротстве Елены Блиновской. Однако впоследствии спорные объекты перешли государству по решению суда, вынесенному в рамках уголовного дела блогерши.

Таким образом, отмена ареста не означает возвращения недвижимости Алексею Блиновскому. Судебное решение касается ограничений, действовавших в рамках процедуры банкротства, а не отмены конфискации.

Между тем сам Алексей Блиновский продолжает оспаривать изъятие имущества. В начале ноября стало известно, что он вместе с супругой обратился в Верховный суд России. Защита настаивает на незаконности конфискации собственности мужчины, поскольку уголовное дело в отношении него прекратили, а обвинительный приговор ему не выносился.

Уголовное преследование Блиновского прекратили 29 октября 2026 года. По данным «Коммерсанта», основанием стало подтверждённое ранение, полученное мужчиной во время службы в зоне СВО. Елена Блиновская при этом продолжает отбывать наказание в колонии по приговору, связанному с финансовыми преступлениями.