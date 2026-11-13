Московское подразделение Росимущества обратилось в Арбитражный суд столицы с просьбой отменить арест недвижимости Елены Блиновской и её супруга Алексея. Ведомство также добивается снятия запрета на сделки с соответствующими объектами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела о банкротстве «королевы марафонов».

Обеспечительные меры были введены в феврале 2025 года по заявлению финансового управляющего блогерши Марии Ознобихиной. Тогда суд арестовал три помещения Блиновской в московском жилом комплексе «Донской Олимп» на Серпуховском Валу. Кадастровая стоимость одного из объектов превышает 15 миллионов рублей.

Под ограничения попало и другое имущество блогерши: земельный участок и здание в элитном подмосковном посёлке «Миллениум-парк», участок в Ялте, а также автомобили Bentley Continental стоимостью более 23 миллионов рублей и Lamborghini Urus, оценённый примерно в 25 миллионов.

Значительные обеспечительные меры были приняты и в отношении Алексея Блиновского. Суд арестовал 66 объектов недвижимости в Москве, Крыму, Адыгее, Ярославской и Костромской областях. В столице ограничения затронули квартиру в «Донском Олимпе», две квартиры на набережной Марка Шагала и шесть машино-мест.

Помимо этого, под арест попали денежные средства Блиновского на банковских счетах в пределах более 1,4 миллиарда рублей, за исключением суммы прожиточного минимума на него и четверых детей. Ограничения также распространились на доли в восьми компаниях, автомобили, мотоцикл Harley-Davidson, гидроциклы, маломерное судно и другое имущество.

Ранее Росимущество уже добилось снятия ареста с недвижимости супруга блогерши в Ярославской и Костромской областях. Арбитражный суд Москвы удовлетворил соответствующее заявление 9 ноября.

Дело о банкротстве Блиновской продолжается. В рамках уголовного разбирательства часть имущества супругов была конфискована в пользу государства, поэтому отмена ареста в банкротном деле сама по себе не означает возвращения собственности прежним владельцам.