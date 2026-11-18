Елене Блиновской не удалось добиться признания за ней прав на недвижимость и деньги её отца Олега Останина. Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу финансового управляющего блогерши Марии Ознобихиной, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Разбирательство касалось собственности, оформленной на Останина после сделок, совершённых с 1994 по 2020 год. Управляющая настаивала, что настоящей владелицей активов является его дочь, и добивалась их включения в конкурсную массу для последующей продажи в счёт погашения долгов.

В перечень спорного имущества вошли пять квартир в Москве, жильё в Химках, восемь столичных помещений, в том числе машиноместа, и ещё один объект в Ярославле. Кроме того, Ознобихина претендовала на средства, находящиеся на всех банковских счетах отца блогерши.

Первоначально суд частично поддержал её требования, признав за Блиновской право на апартаменты в Четвёртом Верхне-Михайловском проезде, кладовую и машиноместо в ЖК «Донской Олимп». Деньги со счетов Останина также включили в конкурсную массу. Однако в июне апелляция полностью отменила это решение.

Основанием для отказа стал арест имущества в рамках уголовного дела. Суд указал, что за счёт этих активов могут быть удовлетворены требования Федеральной налоговой службы, выступающей гражданским истцом. Теперь кассационная инстанция оставила постановление апелляции без изменений.

Блиновская признана банкротом с ноября 2024 года, а её крупнейшим кредитором остаётся ФНС с требованиями примерно на 1,2 миллиарда рублей. В марте 2025 года блогершу приговорили к пяти годам колонии, штрафу в миллион рублей и четырёхлетнему запрету на коммерческую деятельность. Впоследствии срок сократили до четырёх с половиной лет. Также суд постановил взыскать около 588 миллионов рублей в пользу государства и конфисковать ранее арестованные активы.

«Включение арестованного имущества в конкурсную массу и его последующая реализация по правилам банкротства приведёт к нарушению принципа соразмерности и целей восстановления нарушенных публичных интересов, поскольку может существенно затянуть или сделать невозможным исполнение приговора в части гражданского иска», — подчеркнули в апелляционной инстанции.

Ранее Life.ru сообщал, что Росимущество попросило снять арест с московской недвижимости Елены Блиновской и её супруга Алексея. Ведомство также выступило за отмену запрета на проведение сделок с этими объектами.