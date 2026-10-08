ИИ помог пользователям запустить GTA V и Fallout прямо в браузере

Пользователи начали создавать с помощью искусственного интеллекта браузерные версии известных игр и необычные моды, объединяющие разные проекты. За последние недели в Сети появились фанатские версии Fallout, GTA V и другие эксперименты, часть которых уже столкнулась с претензиями правообладателей, пишет Tom’s Hardware.

Одним из самых заметных проектов стал Fallout: New York. Как отмечает PC Gamer, его автор Chris First заявил, что сделал браузерную игру с помощью Claude Opus 5.5. По словам разработчика, проект не использовал отдельные файлы текстур и звуков, а здания, оружие, лица и аудио генерировались программным кодом. Позже ZeniMax Media потребовала удалить проект, сославшись на нарушение интеллектуальных прав.

Похожая история произошла с GTA V. По данным Tom’s Hardware, неофициальный браузерный порт игры, созданный с применением ИИ и WebAssembly, появился в начале октября, но был снят уже через несколько часов. Издание отмечает, что точная причина удаления официально не раскрывалась, однако проект мог попасть под претензии Take-Two из-за авторских прав.

Параллельно разработчики начали использовать ИИ для более сложных модификаций. Инженер Рехан Шейх опубликовал на GitHub инструменты Universal Modder, которые позволяют Claude Code работать с разными ПК-играми. В одном из примеров Minecraft запускается внутри сюжетного режима GTA V: обе игры синхронизируют камеру и события, а TNT, стрелы и фейерверки из Minecraft превращаются во взрывы и выстрелы в GTA V. Для проекта использовался Claude Code на модели Opus 5.5.

Новая волна ИИ-проектов затронула уже не только игры. Как пишет PetaPixel, в начале октября команда ArtCraft представила бесплатные аналоги семи программ Adobe, включая Photoshop, Lightroom, Premiere, Illustrator и After Effects. По словам разработчиков, приложения создавались с помощью ИИ, а часть из них уже работает в браузере. Большинство проектов пока остаются на ранней стадии разработки.

Ранее Life.ru писал, что ИИ уже использовали для переноса старых игр в браузер. В июне энтузиаст Денис Ширяев с помощью Claude воссоздал «Поле Чудес 2» 1993 года, восстановив логику проекта после декомпиляции оригинального файла. На всю работу ушло около двух часов и $100.