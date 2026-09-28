ИИ, тренды 2027 и диалог с молодёжью: как прошёл форум Baltic Weekend

В Санкт-Петербурге завершился форум по коммуникациям Baltic Weekend, объединивший более 400 отраслевых экспертов, представителей госсектора и медиаиндустрии, а также свыше 60 компаний.

На форуме выступили лидеры индустрии. Директор департамента коммуникаций «Росатома» Андрей Тимонов указал на кризис повествования в медиа. Директор по коммуникациям «Северстали» Анастасия Мишанина рассказала о развитии личного бренда первого лица. Руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров посвятил выступление продвижению международного турнира.

Председатель совета директоров «Союзмультфильма» и глава Киностудии им. Горького Юлиана Слащева представила проекты в кино и анимации. Гендиректор ИРИ Алексей Гореславский подчеркнул необходимость отказа от директивного тона в диалоге с молодёжью. Представитель Песоченской епархии Владислав Береговой обратил внимание на долгосрочные горизонты воспитания лояльности аудитории.

Одной из ключевых стала сессия «Ценностный компас 2030» при поддержке ПАО «Совкомбанк». Руководитель департамента банка по связям с общественностью Антон Запольский отметил, что устойчивость бизнеса зависит от синхронизации корпоративных стратегий с государственными приоритетами.

Технологическую повестку форума обсудили на круглом столе при поддержке компании «Медиалогия». Эксперты заявили о переходе от SEO к оптимизации под генеративные нейросети — GEO, от которых теперь зависит видимость брендов в ответах ИИ.

Работе в регулируемых отраслях посвятили сессию при поддержке биофармацевтической компании «Промомед». Её участники разобрали практику коммуникаций в фарминдустрии, финансах и промышленности.

Смене парадигмы в оценке эффективности посвятили сессию «Миллион просмотров — и что? Экономика доверия» при поддержке СберМаркетинга. Начальник Управления внешних коммуникаций и репутации Сбера Артём Фатхуллин сравнил доверие к институтам с зачёткой, подчеркнув, что репутация формируется годами, а по-настоящему кризисной становится не разовая ситуация, а системная проблема.

На сессии при поддержке компании Brand Analytics эксперты обсудили усиление роли коммуникатора с помощью ИИ. Директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Чёрный подчеркнул, что аналитика показывает, что происходит, а цифровой эксперт говорит, что это значит и что делать.

Запрос сообщества на расширение Baltic Weekend — лучший маркер того, что форум 26 лет остается центром притяжения всей индустрии. В эпоху цифровизации людям необходима живая верификация смыслов. Тот отклик, который мы получили в этом году, подтверждает: потребность в открытой площадке только растет, и мы готовы отвечать на этот вызов развитием проекта. Более того, впервые по итогам форума будет издан Baltic Weekend Review, в котором будут собраны главные тезисы дискуссий и тренды на новый 2027 год. Презентация сборника состоится уже в ноябре. Андрей Баранников Основатель Baltic Weekend, гендиректор агентства SPN.Communications

Ранее на форуме «Диалог о фейках 4.0» участники сессии «Кадровый расклад 2030» решили, что ИИ заберёт рутину в медиа, а людям останутся постановка задач нейросетям, критическое мышление, фактчекинг и умение объяснять сложное. Гендиректор LIFE и SHOT Денис Арапов назвал главным навыком точную постановку задач ИИ: по его словам, будущий медийщик будет решать, какой контент должен существовать и почему, а техчасть останется за ИИ.