ИИ заберёт рутину, но не журналистов: Каким должен стать медийщик к 2030 году

Искусственный интеллект возьмёт на себя всё больше рутинных задач в медиа, а от людей будут требоваться умение ставить задачи нейросетям, критическое мышление, фактчекинг и способность объяснять сложное аудитории. Такой профиль специалиста будущего сформировали участники шоу-сессии «Кадровый расклад 2030» на форуме «Диалог о фейках 4.0».

Гендиректор объединённой редакции LIFE и SHOT, вице-президент Ассоциации руководителей медиа Денис Арапов считает, что одним из главных навыков станет умение точно ставить задачи ИИ. По его словам, скорость технического исполнения постепенно перестаёт быть главным ограничением — всё большее значение приобретает качество самого замысла.

«Будущий медийщик — это тот, кто будет определять, какой контент должен существовать и почему, а техническая часть останется за ИИ», — сказал Арапов.

Развитие нейросетей при этом не означает исчезновения человеческих команд. Заместитель гендиректора ВГТРК Александр Нечаев отметил, что технологические изменения прежде не приводили к исчезновению труда, а меняли его характер. ИИ сможет быстрее выполнять специализированные рутинные задачи, поэтому сотрудникам с узким набором компетенций придётся осваивать новые функции.

Ещё одной ключевой задачей станет умение ориентировать аудиторию в растущем потоке информации. Заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы», основатель Мастерской новых медиа Юлия Аблец подчеркнула, что от медиаспециалиста всё чаще ждут не только передачи фактов, но и объяснения, что конкретная новость означает для человека.

В итоговый профиль медиаспециалиста 2030 года участники включили работу с ИИ и другими технологиями, медиаграмотность, фактчекинг, критическое мышление и многозадачность. При этом востребованными останутся способности понимать контекст и аудиторию, выстраивать доверие и создавать сообщества вокруг медиа.

Ранее Life.ru рассказывал, почему искусственный интеллект способен ускорить работу редакций, но не заменить журналистов и экспертов. Участники дискуссии на ПМЭФ также отмечали растущий запрос аудитории на авторскую интерпретацию событий.