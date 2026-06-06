Дзен: ИИ не заменит журналистов, но поможет медиа работать эффективнее

Искусственный интеллект должен помогать медиа работать быстрее и эффективнее, но неспособен заменить журналистов и экспертов. Об этом заявил управляющий директор Дзена Александр Толокольников на сессии ПМЭФ «Новые медиа, реклама и коммуникации: как новые технологии меняют бизнес».

Александр Толокольников. Фото © Предоставлено Life.ru

«Мы видим свою роль как платформы в том, чтобы максимально бесшовно и удобно предоставлять современные технологии авторам и медиа. Не бороться с ИИ, а помогать издателям вместе с этими инструментами работать эффективнее», — сказал он.

На фоне увеличения объёмов ИИ-контента, как отметил спикер, растёт запрос на авторский взгляд и интерпретацию событий, а не только на автоматическую выдачу информации. Он привёл пример: формат «Мнения» в Дзене, где новости комментируют журналисты и эксперты, вырос на платформе в пять раз с начала 2026 года. По его оценке, это подтверждает интерес аудитории к аналитике и персональной позиции.

Толокольников также отметил, что искусственный интеллект может использоваться как редакторский инструмент, но неспособен заменить стиль, профессиональный взгляд и экспертизу автора. Отдельное внимание он уделил вопросу монетизации авторского контента в эпоху ИИ. По его словам, необходимо выстроить устойчивую модель взаимодействия с профессиональными материалами.

«Для ИИ-продуктов важно найти устойчивую модель работы с профессиональным контентом. Сценарий, при котором технологии используют материалы авторов и СМИ без понятной системы вознаграждения, не может быть долгосрочным: такая модель нарушает баланс всей медиаэкосистемы. Платформы не могут развиваться отдельно от авторов и редакций, с которыми они работают», — отметил Толокольников.

Также он подчеркнул, что одной из ключевых задач рынка становится определение границы между общеизвестной информацией и эксклюзивным вкладом автора или редакции. В Дзене планируют предложить рынку подход к этой модели после дополнительной проработки.

Ранее генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов заявил, что грань между блогерами и журналистами окончательно стирается. По его словам, возникает некий симбиоз в данной сфере, так как по-прежнему остаётся общей цель — привлечь аудиторию.