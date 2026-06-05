«Роскосмос» и VK на ПМЭФ договорились о внедрении ИИ и облачных решений

«Роскосмос» намерен повысить эффективность своих операционных и управленческих процессов за счёт внедрения технологических продуктов VK Tech. Соответствующий меморандум о сотрудничестве, подписанный на ПМЭФ гендиректорами Дмитрием Бакановым («Роскосмос») и Владимиром Кириенко (VK), предусматривает интеграцию решений в области облачных вычислений, корпоративных коммуникаций, работы с большими данными и искусственного интеллекта.

В рамках партнёрства планируется совместная разработка, внедрение и продвижение цифровых продуктов, а также обмен экспертизой в сфере IT. Особое внимание будет уделено применению VK Tech в таких направлениях, как предиктивная аналитика, искусственный интеллект, чат-боты и цифровые помощники, а также платформам для автоматизации формирования отчетности и мультиканальных коммуникаций.

Стороны договорились совместно тестировать инновационные технологии и проводить мероприятия, такие как форумы, конференции и семинары, посвящённые информационным технологиям и инновациям.

Баканов отметил, что цифровая трансформация является приоритетом для госкорпорации. Он подчеркнул, что внедрение передовых ИТ-решений от VK Tech, в частности, в области предиктивной аналитики и автоматизации отчетности, повысит надежность и прозрачность операционных процессов. Баканов видит значительный потенциал в совместном освоении новых технологий и обмене опытом с VK, полагая, что современные цифровые помощники и платформы для многоканальных коммуникаций укрепят управленческий контур корпорации и повысят эффективность решения задач ракетно-космической отрасли.

«Мы рады, что наши наработки и экспертиза могут быть полезны такому технологически сильному партнёру, как «Роскосмос». VK готова предложить собственные решения в области облачных технологий, больших данных и корпоративных коммуникаций с учетом специфики и особых требований партнёра к надёжности, безопасности и производительности ИТ-решений», — подчеркнул, в свою очередь, Кириенко.

Ранее Баканов рассказал, что Российская орбитальная станция с 2028 года постепенно начнёт заменять МКС. По словам главы «Роскосмоса», на данный момент она находится на стадии проектирования.