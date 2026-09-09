ИИ вместо команды химиков: Учёный создал с помощью ChatGPT кандидата в препарат от шизофрении

Исследователь Дуглас Яо заявил, что с помощью ChatGPT разработал экспериментальное соединение PAC-3310 для потенциального лечения шизофрении, а затем самостоятельно синтезировал его в оборудованной в гараже химической лаборатории. О своей работе он рассказал в X.

Исследователь создал с помощью ChatGPT соединение против шизофрении. Фото © X/ Douglas Yao

«Оно было разработано ChatGPT, а я синтезировал его в химической лаборатории, которую построил в своём гараже», — написал Яо. Соединение представляет собой селективный агонист M4-мускариновых рецепторов.

Следующим этапом стали эксперименты на животных. По данным исследователя, PAC-3310 снижал у мышей гиперлокомоцию, вызванную MK-801, — модель, которую используют на доклиническом этапе при изучении потенциального антипсихотического действия вещества.

Яо также утверждает, что при дозировках вплоть до десятикратной эффективной у животных не наблюдалось характерных для неселективных мускариновых агонистов эффектов — усиленного слюноотделения, мочеиспускания или заметных изменений частоты сердечных сокращений.

При этом исследователь сделал исходные материалы доступными для проверки. На Zenodo размещены несколько гигабайт видео экспериментов на мышах, таблицы с результатами и код, использованный для анализа данных.

Однако говорить о создании готового лекарства пока рано. PAC-3310 остаётся экспериментальным соединением на доклинической стадии: данные получены на животных, а исследований безопасности и эффективности у людей ещё нет.

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