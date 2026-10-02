ИИ заберёт рутину: В Госдуме хотят сократить бумажную нагрузку на врачей

Сокращение бумажной нагрузки на врачей и увеличение времени на непосредственную работу с пациентами станет одним из приоритетов комитета Госдумы по охране здоровья. Об этом RTVI рассказал депутат Бадма Башанкаев.

По словам парламентария, цифровые системы должны брать на себя часть рутинных операций, а не создавать для медиков новую форму бюрократии. В частности, он считает возможным перевести в дистанционный формат подписание информированного добровольного согласия и других документов с помощью электронной подписи.

Башанкаев также выступил за дальнейшее развитие первичного звена здравоохранения. По его словам, для пациента важнее не количество построенных медучреждений, а возможность вовремя попасть к нужному специалисту и быстро получить результаты обследований.

Снизить зависимость качества медицинской помощи от места жительства, по мнению депутата, могут телемедицина и искусственный интеллект. При этом цифровые инструменты, подчеркнул он, должны помогать специалисту, а не отнимать у него время.

Ещё одним направлением работы комитета Башанкаев назвал расширение лекарственного обеспечения, в том числе для пациентов с редкими заболеваниями. Отдельное внимание, по его словам, планируется уделять сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям, сахарному диабету, болезням лёгких и почек.

Кроме того, парламентарий указал на необходимость системной поддержки детей с аутизмом и их семей. По его словам, важно помогать таким детям социализироваться и осваивать бытовые навыки, которые позволят им быть более самостоятельными во взрослой жизни.

Ранее Life.ru рассказывал, как искусственный интеллект может освободить врачам время для общения с пациентами. Врач Айнур Оруджова отмечала, что нейросети способны взять на себя часть диагностической и аналитической работы, оставаясь помощником медика, а не его заменой.