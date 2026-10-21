III Международный туристический форум Discover ATOM прошёл в музее «АТОМ»

Альянс научно-технологических музеев стран БРИКС пополнился 12 новыми участниками из России и шести зарубежных государств. Расширение объединения стало главным событием III Международного туристического форума Discover ATOM, который проходил с 15 по 17 октября в музее «АТОМ» на ВДНХ.

Фото © Предоставлено Life.ru

Фото © Предоставлено Life.ru

Фото © Предоставлено Life.ru

Форум собрал более двух тысяч участников из 17 стран, а его трансляцию можно было посмотреть в 56 государствах. Среди гостей были представители крупнейших научных и технологических музеев Египта, Индонезии, Таиланда, Узбекистана, Бразилии, ЮАР и других стран.

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К Альянсу, созданному год назад по инициативе музея «АТОМ», присоединились организации из России, Египта, Таиланда, Узбекистана, Индонезии, Бразилии и Буркина-Фасо. Среди новых участников — Большой Египетский музей, Национальный музей науки Таиланда, Государственный Дарвиновский музей и бразильский интерактивный музей SesiLab.

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Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв отметил, что объединение помогает знакомить молодёжь с современными технологиями и привлекать новое поколение в науку. По его словам, музей «АТОМ» за три года посетили более 4,5 миллиона человек.

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При этом экспозиции продолжают расширяться, рассказывая о применении атомных технологий не только в энергетике, но и в медицине, сельском хозяйстве, космосе и на Северном морском пути.

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«Здесь формируются не просто знания о технологиях следующего поколения, здесь формируется само следующее поколение российских атомщиков», — подчеркнул Лихачёв.

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Генеральный директор музея «АТОМ» Елена Мироненко рассказала, что одной из главных задач форума стало развитие научно-популярного туризма. Участники обсуждали, как превратить музеи в места, где посетители не только знакомятся с открытиями, но и могут попробовать себя в роли исследователей, а также какие технологии и форматы работы будут востребованы к 2036 году.

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Фото © Предоставлено Life.ru

На открытии форума выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, подобные встречи способствуют укреплению взаимопонимания между представителями разных стран.

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Завершилась программа практическими занятиями, на которых руководители и кураторы музеев обменялись опытом работы с посетителями, внедрения цифровых технологий и развития научного туризма.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия рассчитывает построить первую атомную электростанцию на Луне к середине 2030-х годов. Об этом Алексей Лихачёв рассказал 15 октября во время экскурсии для иностранных участников форума Discover ATOM. Энергетическая установка необходима для создания постоянной лунной станции, обеспечения работы научного оборудования и исследовательской инфраструктуры. Проект реализуется при участии «Роскосмоса», «Росатома» и Курчатовского института.