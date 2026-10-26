Иишка, пикми и манифестировать: «Грамота.ру» представила претендентов на «Слово года»

Искусственный интеллект стал одним из главных источников новых слов в русском языке в 2026 году. К такому выводу пришли специалисты портала «Грамота.ру», изучающие изменения современной речи в рамках ежегодной акции «Слово года». Среди заметных кандидатов оказались «нейронка», «иишка» и «сгенерить».

Всего на предварительном этапе лингвисты собрали более 500 слов и выражений. Внимание уделяют не просто модному сленгу, а понятиям, которые недавно появились или получили новое значение и имеют шансы закрепиться в повседневном общении.

Особенно заметно влияние нейросетей. Помимо привычной «нейронки», в речи распространяются «слоп» — обозначение низкокачественного контента, созданного искусственным интеллектом, и «брейнрот», которым называют бессмысленные интернет-материалы и их влияние на внимание человека.

Другая популярная категория связана с описанием людей. Например, «пикми» называют девушек, стремящихся привлечь к себе внимание и выделиться на фоне окружающих. Слово «бимбо» используют для обозначения привлекательной, но легкомысленной девушки. Оба выражения пришли из англоязычной интернет-культуры.

Не отстаёт и популярная психология. В числе заметных слов оказалось «манифестировать» — представлять желаемое так, будто оно уже стало реальностью, в надежде приблизить его осуществление. Лингвисты отмечают, что подобная лексика всё чаще выходит за пределы тематических сообществ.

При этом попадание в предварительный список ещё не означает победу. Специалисты анализируют частоту употребления слов, их распространение в социальных сетях и СМИ, а также способность вписываться в правила русского языка.

Ранее организаторы другого проекта «Слово года — 2026» представили список из 40 претендентов на победу. Как сообщал Life.ru, в него вошли «сикс-севен», «пухосос», «нейрослоп», «прайм-эра» и другие выражения, отражающие интернет-культуру и актуальные события. Кандидатов отбирали более 80 специалистов, включая филологов, журналистов и представителей творческих профессий.