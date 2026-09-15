Полный «кринж»: Россияне назвали бесячие слова, от которых у них буквально дёргается глаз

Жаргонизмы и современный сленг стали главным речевым раздражителем для жителей России, а абсолютным лидером среди вызывающих отторжение выражений оказалось слово «кринж». Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования книжного сервиса «Литрес» и исследовательского агентства Magram MR.

Согласно данным аналитиков, молодёжный сленг («кринж», «рофл», «инфа», «лол», «имба» и аналогичные конструкции) вызывает наибольшее неприятие у 28% респондентов. При этом представители поколения зумеров относятся к подобной лексике спокойнее остальных: на сленг пожаловались лишь 22% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, тогда как в группах 25–34 и 45–54 лет эта доля достигла 30%.

Второе место в антирейтинге заняли заимствования из английского языка — такие как «кейс», «триггерить», «хайп» и «фейк». Они досаждают 17% участников исследования. Примечательно, что уровень раздражения от англицизмов оказался практически равным среди молодежи (19% в категории 18–24 лет) и старших поколений (по 19% среди граждан 35–44 лет и старше 55 лет).

Третью строчку заняли уменьшительно-ласкательные формы («вкусняшка», «денежки», «кушать») — они коробят слух 12% опрошенных, пишет ТАСС. На искажение языковых норм вроде «от слова совсем» и «доброго времени суток» обратили внимание 9% россиян.

Наиболее лояльно граждане отнеслись к канцелярской лексике («согласно», «задействовать», «осуществлять») — эти слова сочли раздражающими всего 2% опрошенных. Кроме того, почти десятая часть участников опроса (9%) заявила, что их вовсе не выводят из себя какие-либо слова в повседневной речи.

Тем временем организаторы федеральной инициативы «Слово года — 2026» назвали 40 претендентов на победу. В список вошли междометие «газ», существительные «нейрослоп» и «прайм-эра», а также выражение «сикс-севен». Всего эксперты отобрали четыре десятка слов, которые чаще остальных встречались в повседневной речи, средствах массовой информации и социальных сетях.