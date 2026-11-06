Красная икра и рыба неизвестного происхождения, которые могли стать опасным угощением для туристов, обернулись уголовным делом для двух жителей Камчатки. Брат и сестра почти шесть лет торговали морскими деликатесами через интернет, не соблюдая требования к маркировке и безопасности продуктов. Экспертиза обнаружила в изъятой продукции уротропин — консервант, запрещённый к применению в российской пищевой промышленности.

Елизовский районный суд признал виновными 47-летнего мужчину и его 44-летнюю сестру. Как сообщили в прокуратуре Камчатского края, нелегальный бизнес родственники вели с ноября 2019 года по сентябрь 2025-го. Покупателей искали через группы в мессенджерах, предлагая рыбную и икорную продукцию неизвестного происхождения.

На незаконную торговлю правоохранители вышли после размещения объявления, на которое откликнулись туристы. Фигурантов задержали возле гостиничного комплекса в Елизове, когда они собирались передать покупателям очередную партию товара.

При обысках и проверке из оборота изъяли более 100 килограммов рыбы и икры. Стоимость продукции превысила 700 тысяч рублей. Однако главная проблема оказалась не только в отсутствии обязательной маркировки: лабораторное исследование выявило в деликатесах уротропин.

Это вещество используется в качестве консерванта, но его применение при производстве пищевой продукции в России запрещено. Как пояснили в прокуратуре, употребление продуктов с таким компонентом представляет опасность для жизни и здоровья потребителей.

Суд квалифицировал действия родственников как незаконный оборот немаркированных продовольственных товаров и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности. В итоге фигурантам назначили три и два года лишения свободы условно. Кроме того, общая сумма штрафов составила 500 тысяч рублей.

На этом финансовые последствия для продавцов не закончились: у них также конфисковали мобильные телефоны и 520 тысяч рублей. Приговор Елизовского районного суда пока не вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре Камчатского края.

Ранее Life.ru писал, что в Кургане сотрудники ФСБ пресекли деятельность группы, торговавшей нелегальными электронными сигаретами. В нескольких вейп-шопах обнаружили немаркированную и запрещённую никотиносодержащую продукцию, стоимость которой превысила 20 миллионов рублей. Силовики задержали четырёх предполагаемых участников схемы, а изъятый товар направили на экспертизу.