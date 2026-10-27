Задержали за Бафомета*: «Дьявольская» фотосессия у храма обернулась уголовным делом

Сатанинская* татуировка во всю спину и фотосессия на фоне православного храма обернулись для двух жителей Камчатки уголовным делом. Тату-мастер и его клиент оказались в поле зрения правоохранителей после публикации снимков в интернете. Теперь обоим грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Telegram-канал Baza.

На Камчатке тату-мастера и клиента задержали после фотосессии у храма. Видео © Telegram / Baza

Всё началось с желания безработного молодого человека набить на спине огромное изображение Бафомета* — демонического существа с козлиной головой. Когда работа была закончена, татуировщик решил пополнить портфолио эффектными фотографиями и предложил клиенту устроить съёмку возле православного храма.

На Камчатке тату-мастера и клиента задержали после фотосессии у храма. Фото © Telegram / Baza

Однако снимки привлекли внимание не только пользователей Сети, но и силовиков. Правоохранители установили личности обоих участников фотосессии и задержали их.

Во время задержания обладатель татуировки раскаялся в содеянном. А вот мастер своей вины не увидел, заявив, что не считал подобную фотосессию чем-то плохим.

В отношении мужчин, как утверждает издание, возбудили уголовное дело об участии в деятельности экстремистской организации. По соответствующей статье УК РФ предусмотрен штраф до 600 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до шести лет.

Напомним, 23 июля 2025 года Верховный суд России признал Международное движение сатанизма* экстремистским и запретил его деятельность на территории страны. При этом юристы отмечали, что решение не означает автоматического запрета любых мистических и оккультных изображений.

Ранее Life.ru писал о жителе Липецкой области, которого наказали за демонстрацию сатанинских* татуировок. Мужчина выкладывал фотографии рисунков в соцсетях и получил административный штраф в размере тысячи рублей.

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