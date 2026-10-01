Библия, кино и картины без звёздочки: Жорин объяснил, когда Сатану* можно не маркировать

Упоминать Сатану* в Библии, художественных книгах, фильмах или на картинах можно без звёздочки и пояснения об экстремизме. Такая маркировка относится к упоминанию конкретной запрещённой организации, а не к религиозному или литературному персонажу, рассказал Life.ru адвокат Сергей Жорин.

Библия здесь никаких законов не нарушает. Слово «Сатана»* в Библии обозначает религиозного персонажа, а не признанную экстремистской организацию «Международное движение сатанизма»*. Поэтому ставить после каждого упоминания Сатаны* звёздочку и писать, что деятельность организации запрещена, не требуется. Сергей Жорин Адвокат

Жорин напомнил, что в статье 3.1 Федерального закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» отдельно закреплено: Библия, Коран, Танах и Ганджур, их содержание и цитаты из этих текстов не могут быть признаны экстремистскими материалами.

Это же разграничение действует в живописи, театре и кино. Изображение Сатаны* как художественного или религиозного персонажа само по себе не означает демонстрацию символики или упоминание запрещённой организации.

«Иначе пришлось бы маркировать огромное количество классических картин, книг, спектаклей и фильмов», — отметил собеседник Life.ru.

Правовое значение, подчеркнул Жорин, имеет контекст: идёт ли речь именно о деятельности признанной экстремистской организации либо распространяется материал, который суд отдельно признал экстремистским. Собеседник Life.ru добавил, что отдельные книги сатанистской* тематики действительно включены Минюстом в федеральный список экстремистских материалов, но из этого не следует запрет изображения Сатаны* как художественного образа вообще.

Ранее Life.ru разбирал с Жориным и другими юристами последствия запрета «Международного движения сатанизма»* для оккультной символики, пентаграмм и произведений искусства. Эксперты подчёркивали, что решение суда имеет конкретный предмет и не означает автоматического запрета любых мистических образов. При этом отдельные произведения могут получить самостоятельный юридический статус.

Ранее в РФ предложили приравнять экзорцизм к пропаганде сатанизма*. По словам в интернете, в Интернете всё чаще появляются платные предложения от людей без духовного сана, предлагающих «изгнать бесов» или «снять порчу», что является прямым вторжением в компетенцию Церкви.

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