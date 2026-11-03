3 ноября в народном календаре отмечают Иларионов день, известный также как Первая пороша. С этой датой связывали первый снег, состояние дорог и приближение зимы. Православная церковь в этот день вспоминает преподобного Илариона Великого, жившего в IV веке.

Название «Первая пороша» отражает сезонные изменения: к началу ноября во многих районах Руси выпадал первый снег. Он мог затруднить передвижение и становился сигналом к завершению осенних работ. С этим периодом связывали поговорку «Первая пороша — не путь»: тонкий снежный покров ещё не означал, что дороги стали пригодными для зимних поездок.

Иларион Великий получил образование в Александрии, а затем вернулся в Палестину, где посвятил себя отшельнической жизни. Вокруг него сформировалась община последователей. Преподобного считают одним из основателей монашества в Палестине.

В народной традиции 3 ноября было связано прежде всего с домашними занятиями и подготовкой к холодам. В некоторых регионах женщины собирались в избах, занимались рукоделием, вязали, шили и передавали молодым навыки ремесла. Такие посиделки сопровождались песнями и разговорами.

Главное предостережение Иларионова дня касалось дальних поездок. В народе считали, что первая пороша делает дороги особенно опасными: снег скрывает грязь, ямы и неровности, поэтому путешествие может оказаться тяжёлым. Об этом напоминает поговорка «Первая пороша — не путь».

В поздних сборниках народных поверий встречаются и другие предостережения: Не поднимать найденные на перекрёстках вещи — по суеверию, вместе с ними можно перенять чужие беды.

Не ссориться и не сквернословить — верили, что конфликт затянется.

Не жаловаться на судьбу и не сплетничать.

Не устраивать свадьбы — существовало поверье, что такой брак окажется недолгим.

По погоде в Иларионов день пытались предсказать характер зимы и будущий урожай. Снег выпал на мёрзлую землю — следующий год будет урожайным.

Снег лёг на сырую почву и не растаял — весной рано появятся подснежники.

Ясный солнечный день — скоро похолодает.

Дым из трубы поднимается прямо вверх — погода наладится.

Снег оседает на ветвях деревьев — снегопад может затянуться.

Красный закат и звёздное небо — к ясной и морозной погоде.

Ранее Life.ru писал, что в России наступил последний рабочий день перед празднованием Дня народного единства, и для миллионов сотрудников он окажется короче обычного. Во вторник, 3 ноября, продолжительность рабочего времени сокращается на один час, поскольку непосредственно за ним следует государственный праздник. По словам специалиста, такое правило закреплено в трудовом законодательстве и распространяется на рабочую смену, которая непосредственно предшествует нерабочему праздничному дню.