Праздник иконы «Всех скорбящих Радость» 6 ноября 2026: значение и в чём помогает Оглавление Икона «Всех скорбящих Радость»: что это за образ и когда праздник 6 ноября История иконы: явление и прославление Как выглядит икона и что на ней изображено Икона «Всех скорбящих Радость» с грошиками: что это за образ В чём помогает икона и о чём молятся Когда празднуют день иконы «Всех скорбящих Радость» Где находятся чудотворные иконы Короткая молитва иконе и ссылка на акафист Частые вопросы Икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость»: праздник 6 ноября 2026 года, история, значение, в чём помогает, как выглядит и что значит образ с грошиками. 6798 6798 Чудеса и секреты иконы Богородицы «Всех скорбящих Радость»: что скрывает праздник 6 ноября. Коллаж © Life.ru, фото © azbyka.ru

Икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость» — почитаемый образ Богородицы, праздник которого отмечают 6 ноября. Перед ним молятся об утешении в горе, поддержке во время болезни и помощи в тяжёлых обстоятельствах. Не путайте её с петербургским образом «с грошиками»: его празднуют 5 августа, и это день почитания другой святыни, а не вторая дата того же праздника.

Икона «Всех скорбящих Радость»: что это за образ и когда праздник 6 ноября

Праздник иконы «Всех скорбящих Радость» — когда отмечают в ноябре. Фото © Wikipedia

Название иконы говорит о надежде на утешение, с которой человек обращается к Божией Матери. «Скорбящие» — это не только те, кто потерял близкого, но и люди, переживающие болезнь, нужду, обиду или одиночество. На иконе Богородица предстоит среди людей, которым трудно, а ангелы помогают им. Так изображение передаёт мысль о заступничестве и сострадании.

Праздник образа установлен на 24 октября по старому стилю, то есть 6 ноября по новому. Дата связана с исцелением Евфимии, сестры патриарха Иоакима, в 1688 году. Молиться перед образом можно, разумеется, не только в этот день. Все праздники месяца собраны в календаре церковных праздников на ноябрь 2026.

Православные молятся не краскам и доске, а самой Божией Матери, изображённой на иконе. Поэтому выражение «в чём помогает икона» удобно для поиска, но не значит, что силой обладает сам предмет: помощи просят у Богородицы.

История иконы: явление и прославление

История иконы «Всех скорбящих Радость». Фото © Life.ru

История иконы «Всех скорбящих Радость» связана с концом XVII века, когда образ прославился чудесным исцелением. Евфимия, родная сестра патриарха Иоакима, долго болела. По церковному преданию, во время молитвы она услышала голос, указавший ей на икону Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в храме Преображения на Ордынке. После молебна перед образом, как сообщает предание, она исцелилась. Церковный источник датирует это событие 24 октября 1688 года по старому стилю. После этого почитание иконы быстро распространилось, и образ стал символом утешения для тех, кто переживает трудные времена.

В день праздника верующие приходят в храмы на молебны перед иконой, ставят свечи, молятся о здравии близких и благодарят за уже полученную помощь.

Как выглядит икона и что на ней изображено

Богородица на иконах этого типа обычно изображена в полный рост. По сторонам от неё стоят или преклоняются люди, переживающие разные беды, а рядом могут быть ангелы. Детали зависят от списка: на московском образе Богородица изображена с Младенцем, а на петербургском образе «с грошиками» — без Него. Поэтому отсутствие Младенца само по себе не означает, что перед вами совершенно иная икона.

Само название тоже помогает правильно читать изображение. Оно не призывает радоваться чужой беде и не говорит, что верующему нельзя скорбеть. Речь об утешении, которого просят среди испытаний. Именно поэтому рядом с Богородицей изображены не отвлечённые символы несчастий, а люди. Икона обращает внимание на их состояние, сохраняя в центре композиции образ той, к кому они прибегают с молитвой.

Чудеса иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»: есть ли храм? Фото © Wikipedia / GAlexandrova

Икона «Всех скорбящих Радость» с грошиками: что это за образ

Икону «с грошиками» важно не путать с той, о которой мы говорим. Это народное название отдельно почитаемого петербургского образа «Всех скорбящих Радость», и связано оно с медными монетами, оказавшимися на поверхности иконы после грозы. По преданию, в 1888 году в часовню, где находилась икона, ударила молния. Образ уцелел, а к нему пристали мелкие медные монеты, лежавшие перед ним.

«Грошики» — разговорное название мелких денег, по ним икону и стали отличать. Монеты не являются атрибутом каждого изображения «Всех скорбящих Радость»: если на репродукции их нет, это не ошибка, перед вами может быть московский или другой образ. У петербургской иконы свой день празднования — 5 августа по новому стилю.

Как отмечают праздник 6 ноября: что нельзя делать в День иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadiar

В чём помогает икона и о чём молятся

Как правильно молиться иконе Богородицы «Всех скорбящих Радость». Фото © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Перед иконой «Всех скорбящих Радость» обращаются к Богородице, когда нуждаются в утешении и поддержке, — за себя или за другого человека. Какого-то «списка бед» нет: скорбь может быть связана и с потерей, и с болезнью, и с затянувшимся конфликтом.

Верующие, в частности, молятся:

об утешении после смерти близкого или другой тяжёлой утраты;

о силах пережить болезнь — свою или родного человека;

о помощи в нужде, одиночестве и трудных жизненных обстоятельствах;

о мире в семье и примирении после обиды;

о терпении и надежде, когда решение проблемы пока не видно.

Молиться можно в храме или дома. Если своей иконы «Всех скорбящих Радость» нет, обратиться к Богородице всё равно можно: икона помогает сосредоточиться на молитве, но не заменяет её. Можно говорить своими словами, не пытаясь воспроизвести незнакомый церковнославянский текст.

О том, каким святым и перед какими иконами принято молиться о здоровье, детях, работе и избавлении от пьянства, — в сводном гиде Life.ru «Каким святым и какой иконе молятся». Он помогает различать традиции почитания образов, не приписывая каждой иконе исключительную «специализацию». Другие почитаемые образы Богородицы — Казанская, Владимирская и «Всецарица».

Когда празднуют день иконы «Всех скорбящих Радость»

День московского образа отмечают 6 ноября. В церковном календаре этой дате соответствует 24 октября по старому стилю — день, когда, согласно преданию, исцелилась Евфимия и была прославлена икона. Дата праздника фиксированная и из года в год не меняется.

Образ «с грошиками» почитают 5 августа, или 23 июля по старому стилю. Даты различаются, потому что церковная традиция вспоминает два разных события: московское предание конца XVII века и петербургскую историю конца XIX века. Если рядом с названием иконы встретились и 6 ноября, и 5 августа, это не ошибка календаря: скорее всего, речь о разных образах.

Где находятся чудотворные иконы

С историей московского образа связан храм Преображения Господня на Большой Ордынке, который называют также храмом иконы «Всех скорбящих Радость». Икона находится в трапезной части храма, слева. Петербургский образ «с грошиками» хранится в Троицкой церкви «Кулич и Пасха». Это разные образы и разные места почитания. Расписание богослужений лучше уточнять в самом храме перед поездкой: оно может меняться.

Короткая молитва иконе и ссылка на акафист

Перед образом можно обратиться к Богородице своими словами, например: «Пресвятая Богородице, утешь меня в скорби, помоги не терять надежду и поддержи тех, за кого я молюсь. Аминь». Это пример личного обращения. Полные тексты акафиста, молитвы, тропаря и кондака — в отдельном материале Life.ru. Все материалы об иконах и праздниках — в разделе «Церковные праздники».

Частые вопросы

Когда праздник иконы «Всех скорбящих Радость»?

День почитания московского образа — 6 ноября (24 октября по старому стилю). Он связан с церковным преданием об исцелении Евфимии в 1688 году.

Почему для этой иконы встречается ещё и дата 5 августа?

Это день празднования отдельного, петербургского образа «с грошиками». Его история связана с грозой 1888 года.

Как узнать икону «с грошиками» на фотографии?

На ней изображена Богородица без Младенца, а на поверхности видны прилипшие медные монеты. Московский образ пишется с Младенцем на руках.

О чём молятся перед иконой «Всех скорбящих Радость»?

Богородицу просят об утешении в горе, поддержке во время болезни, помощи близким и силах пройти через испытание.

Нужно ли знать специальную молитву и идти именно к исторической иконе?

Нет. С личной просьбой можно обратиться к Богородице своими словами — в храме или дома, перед иконой или без неё.