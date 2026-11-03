В России наступил последний рабочий день перед празднованием Дня народного единства, и для миллионов сотрудников он окажется короче обычного. Во вторник, 3 ноября, продолжительность рабочего времени сокращается на один час, поскольку непосредственно за ним следует государственный праздник. Об этом РИА «Новости» рассказал доцент кафедры трудового права МГЮА имени О.Е. Кутафина Михаил Афанасьев.

По словам специалиста, такое правило закреплено в трудовом законодательстве и распространяется на рабочую смену, которая непосредственно предшествует нерабочему праздничному дню.

«Вторник, 3 ноября 2026 года, станет сокращённым рабочим днём. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час», — пояснил Афанасьев.

Причиной для изменения графика стал День народного единства, который ежегодно отмечается 4 ноября. В 2026 году праздник выпадает на среду и является официальным нерабочим днём.

Таким образом, россиян ждёт дополнительное время для отдыха уже во вторник вечером. При этом сокращение касается именно рабочего дня накануне праздника, а не произвольного переноса часов на другие даты.

Предыдущий раз аналогичное правило действовало 11 июня — накануне Дня России. Тогда сотрудники также могли завершить работу на час раньше обычного.

Ранее Life.ru писал, что 4 ноября Владимир Путин проведёт в Кремле торжественную церемонию вручения государственных наград и президентских премий за вклад в укрепление единства российской нации. Мероприятие приурочено ко Дню народного единства, который отмечается в стране ежегодно. Кроме того, в праздничный день глава государства планирует провести заседание Совета по межнациональным отношениям.

День народного единства отмечают в России 4 ноября. Праздник посвящён освобождению Москвы от польских интервентов народным ополчением под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 году. Его учредили в 2004 году, а впервые отметили в 2005-м. Дата символизирует сплочённость народа и преодоление Смутного времени.