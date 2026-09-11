Ильича — на малую родину! В Госдуме предложили перенести мавзолей Ленина из Москвы

Депутат Госдумы Марина Ким предложила перенести мавзолей Владимира Ленина с Красной площади в Ульяновск. По её мнению, инициатива могла бы завершить многолетний спор о судьбе сооружения и привлечь в регион туристов. Свою позицию она пояснила журналистам.

«Ленин родился в Ульяновске. Можно перенести мавзолей на его родину и сделать его частью большого исторического и музейного комплекса», — заявила парламентарий.

Ким назвала своё предложение компромиссом между сторонниками захоронения тела Ленина и теми, кто выступает за сохранение мавзолея. В её варианте сооружение покинет Красную площадь, но основателя советского государства хоронить не будут.

Идея появилась во время поездки депутата по Ульяновску вместе с экспертами. Они обсуждали развитие «красного туризма» и обновление городской инфраструктуры. В городе сохранились дом, где родился Ленин, музеи семьи Ульяновых и Ленинский мемориал. По оценке Ким, перенос мавзолея мог бы дополнить этот исторический маршрут и привлечь путешественников из Китая, Вьетнама, Индонезии и других стран.

Депутат полагает, что при активном международном продвижении Ульяновск способен стать мировой столицей «красного туризма». Сроки, стоимость и возможный порядок переноса мавзолея она не уточнила.

«Ульяновск может стать мировой столицей красного туризма. Здесь уже есть история, подлинные места, связанные с Лениным, и огромный интерес со стороны стран, где его идеи до сих пор связывают с борьбой за независимость и против колониализма. Если добавить к этому современный город, хороший сервис и сильное международное продвижение, это может стать сёрьезной точкой роста для всей области», — резюмировала она.

Напомним, Ленин умер 21 января 1924 года, но покушения на него не закончились. В тело вождя стреляли, саркофаг били ногой, в траурном зале даже взрывали бомбу. Life.ru рассказывал, сколько атак пережил мавзолей и почему самая кровавая из них десятилетиями оставалась тайной.