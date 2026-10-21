Илон Маск допустил, что традиционные деньги утратят значение из-за развития ИИ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico
Предприниматель Илон Маск заявил, что при развитии искусственного интеллекта и робототехники человечество может прийти к экономике, в которой привычные деньги окажутся не нужны. Дополнительным фактором он назвал освоение космоса, способное, по его оценке, увеличить масштабы экономики в миллион раз.
В подкасте американского писателя Уолтера Айзексона Маск объяснил, что валюта в будущем может сохраниться, но её перестанут оценивать по нынешним правилам. Вместо этого ориентиром, по его мнению, станут физические величины — масса, мощность и энергия. Маск также высказал мнение, что в будущем искусственный интеллект и роботы превзойдут людей во всех видах деятельности.
Ранее Илон Маск заявил, что даже он может оказаться среди людей, которых победит суперинтеллект благодаря способности убеждать. Под суперинтеллектом подразумевается искусственный интеллект, превосходящий человека по интеллектуальным возможностям. Предприниматель неоднократно высказывался о стремительном развитии ИИ и связанных с ним рисках. Он предположил, что примерно через пять лет искусственный интеллект превзойдёт совокупный интеллект человечества, а ещё через десять лет люди могут утратить контроль над ним.
Больше новостей о рынках, бизнесе и финансах — в разделе «Экономика» на Life.ru.