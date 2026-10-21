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Опубликовано 21 октября, 02:43

Илон Маск допустил, что традиционные деньги утратят значение из-за развития ИИ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Предприниматель Илон Маск заявил, что при развитии искусственного интеллекта и робототехники человечество может прийти к экономике, в которой привычные деньги окажутся не нужны. Дополнительным фактором он назвал освоение космоса, способное, по его оценке, увеличить масштабы экономики в миллион раз.

В подкасте американского писателя Уолтера Айзексона Маск объяснил, что валюта в будущем может сохраниться, но её перестанут оценивать по нынешним правилам. Вместо этого ориентиром, по его мнению, станут физические величины — масса, мощность и энергия. Маск также высказал мнение, что в будущем искусственный интеллект и роботы превзойдут людей во всех видах деятельности.

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Ранее Илон Маск заявил, что даже он может оказаться среди людей, которых победит суперинтеллект благодаря способности убеждать. Под суперинтеллектом подразумевается искусственный интеллект, превосходящий человека по интеллектуальным возможностям. Предприниматель неоднократно высказывался о стремительном развитии ИИ и связанных с ним рисках. Он предположил, что примерно через пять лет искусственный интеллект превзойдёт совокупный интеллект человечества, а ещё через десять лет люди могут утратить контроль над ним.

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Тимур Хингеев
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