IT-эксперт раскрыл, избавятся ли компании от дизайнеров и программистов из-за ИИ

Начинающим программистам и дизайнерам становится всё сложнее найти работу в России. Компании сокращают команды, а некоторые работодатели рассчитывают передать часть задач искусственному интеллекту. Об этом в беседе с НСН рассказал IT-эксперт, разработчик сайта Кремля Артём Геллер.

По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, в июле 2025 года число вакансий для программистов и разработчиков сократилось на 47% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Спрос на тестировщиков упал ещё сильнее — на 55%. При этом конкуренция среди соискателей продолжает расти.

«Сложнее всего сейчас найти работу начинающим программистам, джуниорам. Во вторую очередь, это дизайнеры всех мастей, которые создают интерфейсы для продуктов, потому что тут тоже есть сильное влияние ИИ», — пояснил Геллер.

По словам специалиста, изменения затронули практически всю IT-индустрию, включая менеджеров и опытных разработчиков. При этом компании придерживаются разных подходов: одни стараются сохранить высококвалифицированных сотрудников для контроля результатов работы нейросетей, другие предпочитают сокращать штат.

Геллер подчеркнул, что искусственный интеллект нельзя считать единственной причиной проблем на рынке. По его мнению, важную роль играет снижение доходов бизнеса, из-за которого работодатели вынуждены пересматривать расходы на персонал.

«Просто у многих есть надежда, что с помощью ИИ они смогут продолжать работать в оптимизированном составе. Отчасти это справедливо, но не у всех есть достаточные компетенции, ресурсы», — отметил эксперт.

Говоря о перспективах 2027 года, Геллер не ожидает резких перемен. По его оценке, одни компании могут разочароваться в возможностях нейросетей, тогда как другие продолжат активнее внедрять их в рабочие процессы.

Эксперт также обратил внимание на снижение зарплат в отрасли. Однако, по его словам, квалифицированные специалисты по-прежнему могут рассчитывать на высокий доход, особенно при переходе на более ответственные должности. Поэтому считать IT-сферу бесперспективной он не рекомендует.