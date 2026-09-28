Илон Маск признался, что спит на стопке книг ради хорошего пищеварения

Американский бизнесмен Илон Маск предложил приподнимать изголовье кровати с помощью стопки книг, чтобы уменьшить ночной заброс кислоты из желудка. Такой совет предприниматель дал в ответ на вопрос пользователя соцсети X.

Маск уточнил, что книги следует класть под каркас кровати со стороны головы: вся поверхность должна получить небольшой наклон к ногам. Он также написал, что это помогает пищеварению, но не пояснил, какой именно эффект имеет в виду.

При ночном рефлюксе приподнятое изголовье действительно может облегчить симптомы. Британская служба здравоохранения NHS рекомендует поднимать головной край кровати примерно на 10–20 сантиметров — в том числе с помощью книг. Это помогает уменьшить попадание кислоты в пищевод.

Есть и важное различие: дополнительные подушки под головой не дают того же эффекта. По данным NHS и Американского колледжа гастроэнтерологии, они могут сгибать тело и усиливать давление на живот. Этот способ касается прежде всего симптомов ночного рефлюкса и не заменяет лечение. Если изжога возникает часто или не проходит, причину следует обсудить с врачом.

Ранее бизнесмен, основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск высоко оценил работу председателя КНР Си Цзиньпина, заявив, что за годы его руководства Китай добился заметного роста благосостояния и масштабного развития инфраструктуры. Такое мнение предприниматель высказал в интервью китайскому телевидению CCTV.