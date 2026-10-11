Ilta-Sanomat: Зеленский проболтался о боеприпасах для F-16 из Финляндии

Владимир Зеленский мог случайно раскрыть ранее не разглашавшиеся подробности военной помощи Финляндии. Об этом пишет финское издание Ilta-Sanomat, анализируя его заявление после разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Зеленский днём ранее сообщил в соцсети, что Украина в ближайшие дни получит боеприпасы для истребителей F-16. По его словам, они используются для борьбы с реактивными беспилотниками типа «шахед». В Ilta-Sanomat обратили внимание, что финские власти ранее официально не раскрывали состав пакетов военной помощи Киеву.

«Сообщение Зеленского создаёт впечатление, что Финляндия поставляет боеприпасы для украинских истребителей. Однако Финляндия никогда официально не сообщала, что именно входит в пакеты помощи», — пишут журналисты.

Минобороны Финляндии сообщило о передаче Украине очередного, 35-го пакета военной помощи. Но в ведомстве уточнили, что он включает один вид военного имущества со складов финских вооружённых сил, однако не стали раскрывать подробности поставки. Передачу боеприпасов для F-16 анонсировал только Зеленский.