Илью Яшина* оштрафовали ещё на ₽50 тысяч за нарушение закона об иноагентах
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Илью Яшина* оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Такое постановление вынес Тушинский районный суд Москвы, сообщает пресс-служба столичных судов.
Бывшего муниципального депутата признали виновным по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ.
Напомним, в декабре 2025 года Яшина* заочно приговорили к году и 10 месяцам колонии общего режима за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Ему также запретили администрировать интернет-ресурсы в течение двух лет и 10 месяцев. По данным прокуратуры, до этого политика дважды за год привлекали к административной ответственности, а с сентября 2023-го по март 2024-го он распространял материалы без специальной маркировки.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.