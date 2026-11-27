Напомним, в декабре 2025 года Яшина* заочно приговорили к году и 10 месяцам колонии общего режима за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Ему также запретили администрировать интернет-ресурсы в течение двух лет и 10 месяцев. По данным прокуратуры, до этого политика дважды за год привлекали к административной ответственности, а с сентября 2023-го по март 2024-го он распространял материалы без специальной маркировки.