Ранее Life.ru сообщал о возбуждении административного дела против правнучки Хрущёва. Соответствующие материалы поступили в Тверской районный суд ещё в октябре, а заседание назначили на 24 ноября. Тогда ей грозил штраф до 50 тысяч рублей.