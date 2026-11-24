Суд в Москве оштрафовал правнучку Никиты Хрущёва на 50 тысяч рублей
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Правнучке советского лидера Никиты Хрущёва Нине Хрущёвой* назначили штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Решение вынес Тверской районный суд Москвы, сообщила пресс-служба столичных судов.
Хрущёву* признали виновной по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ.
Нина Хрущёва* — профессор международных отношений американского университета The New School и автор книг о советской истории.
Ранее Life.ru сообщал о возбуждении административного дела против правнучки Хрущёва. Соответствующие материалы поступили в Тверской районный суд ещё в октябре, а заседание назначили на 24 ноября. Тогда ей грозил штраф до 50 тысяч рублей.
* Включена Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ