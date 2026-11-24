Замоскворецкий районный суд Москвы вновь привлёк к административной ответственности актрису Яну Троянову*. На этот раз звезде сериала «Ольга» придётся заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента, сообщили в пресс-службе столичных судов.

Суд признал артистку виновной по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ. Она предусматривает ответственность за непредставление обязательных сведений уполномоченному органу, нарушение сроков подачи отчётности либо предоставление неполной или искажённой информации.

Троянова* покинула Россию в 2022 году. С тех пор актрису неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах.

Напомним, в сентябре Апелляционный военный суд оставил в силе заочный приговор Трояновой* — восемь лет колонии. Помимо лишения свободы, актрисе назначили штраф в размере 250 тысяч рублей и запретили администрировать интернет-ресурсы в течение четырёх лет.

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