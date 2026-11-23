Гагаринский районный суд Москвы оштрафовал комика Семёна Слепакова* на 45 тысяч рублей за нарушение законодательства об иностранных агентах. Решение вынесли 23 ноября, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Артиста признали виновным по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за нарушение порядка представления сведений иностранным агентом.

Это далеко не первое разбирательство с участием юмориста. Ранее его уже неоднократно штрафовали за несоблюдение требований к деятельности иностранных агентов, в том числе за публикации без обязательной маркировки.

Ранее Life.ru сообщал о принудительном взыскании со Слепакова* более 61 тысячи рублей. Судебные приставы начали исполнительные производства из-за неоплаченных административных штрафов. В частности, один из них составлял 45 тысяч рублей, а другое взыскание было связано с несвоевременной уплатой предыдущего штрафа.

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