Приставы взыскивают со Слепакова* более 61 тысячи рублей за неоплаченные штрафы

Судебные приставы начали принудительное взыскание 61 330 рублей с комика Семёна Слепакова*, который не погасил в установленный срок административные штрафы. В России в отношении артиста действуют два исполнительных производства, в том числе за нарушение законодательства об иностранных агентах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы и материалы приставов.

Первое производство связано с решением Таганского суда Москвы, который признал Слепакова* виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ. Эта норма предусматривает ответственность за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Комик не перечислил назначенный штраф вовремя, поэтому приставы взыскивают с него 45 тысяч рублей.

Второе производство возбудили на основании материалов мирового судьи. Артист получил штраф в размере 60 тысяч рублей по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ за несвоевременную оплату административного взыскания. Часть суммы он уже погасил, однако задолженность составила 12 130 рублей. Дополнительно приставы начислили исполнительский сбор в размере 4200 рублей.

Помимо административных штрафов, Слепаков* ранее получил заочный приговор по уголовному делу. Суд назначил ему 400 часов обязательных работ за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента по части 2 статьи 330.1 УК РФ. Правоохранительные органы объявили артиста в розыск, а суд по ходатайству следствия заочно заключил его под стражу. По открытым данным, комик в 2022 году переехал вместе с семьёй в Израиль.

Ранее Гагаринский суд Москвы подтвердил законность приговора сбежавшему из России комику Семёну Слепакову*. Его адвокаты бились в кровь, чтобы не просто избежать вердикта, но даже закрыть дело. Зачем бросивший родину юморист тратил на них время и деньги, разбирался Life.ru.

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