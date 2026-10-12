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Регион
Опубликовано 12 октября, 12:44

Бард-миллионер Слепаков* не смог оспорить заочный приговор в Москве из Израиля

Гагаринский суд Москвы подтвердил приговор комику Семёну Слепакову*

Обложка © Агентство «Москва» / Иванко Игорь

Обложка © Агентство «Москва» / Иванко Игорь

Комику Семёну Слепакову* окончательно сохранили наказание в виде 400 часов обязательных работ по уголовному делу о нарушении законодательства об иностранных агентах. Решение принял Гагаринский суд Москвы — он отклонил апелляцию и оставил ранее вынесенный приговор без изменений.

Таким образом, результат апелляционного разбирательства не повлиял на определённую ранее меру ответственности. Барду-миллионеру Слепакову* предстоит отбыть 400 часов обязательных работ.

Мосгорсуд оставил в силе арест Семёна Слепакова*
Мосгорсуд оставил в силе арест Семёна Слепакова*

Ранее Life.ru сообщал, что 21 августа московский суд заочно приговорил Семёна Слепакова* к 400 часам обязательных работ. Основанием стало нарушение требований законодательства об иностранных агентах, предусмотренных частью 2 статьи 330.1 УК РФ. До возбуждения уголовного дела артиста дважды в течение года привлекали к административной ответственности за публикации без необходимой маркировки. В июле Следственный комитет завершил расследование в отношении комика и передал материалы в суд. Тогда же сообщалось, что Слепаков* находится за пределами России, предположительно, в Израиле, и объявлен в розыск.

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* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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Андрей Бражников
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