Бард-миллионер Слепаков* не смог оспорить заочный приговор в Москве из Израиля

Комику Семёну Слепакову* окончательно сохранили наказание в виде 400 часов обязательных работ по уголовному делу о нарушении законодательства об иностранных агентах. Решение принял Гагаринский суд Москвы — он отклонил апелляцию и оставил ранее вынесенный приговор без изменений.

Ранее Life.ru сообщал, что 21 августа московский суд заочно приговорил Семёна Слепакова* к 400 часам обязательных работ. Основанием стало нарушение требований законодательства об иностранных агентах, предусмотренных частью 2 статьи 330.1 УК РФ. До возбуждения уголовного дела артиста дважды в течение года привлекали к административной ответственности за публикации без необходимой маркировки. В июле Следственный комитет завершил расследование в отношении комика и передал материалы в суд. Тогда же сообщалось, что Слепаков* находится за пределами России, предположительно, в Израиле, и объявлен в розыск.