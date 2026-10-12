Бард-миллионер Слепаков* не смог оспорить заочный приговор в Москве из Израиля
Гагаринский суд Москвы подтвердил приговор комику Семёну Слепакову*
Обложка © Агентство «Москва» / Иванко Игорь
Комику Семёну Слепакову* окончательно сохранили наказание в виде 400 часов обязательных работ по уголовному делу о нарушении законодательства об иностранных агентах. Решение принял Гагаринский суд Москвы — он отклонил апелляцию и оставил ранее вынесенный приговор без изменений.
Таким образом, результат апелляционного разбирательства не повлиял на определённую ранее меру ответственности. Барду-миллионеру Слепакову* предстоит отбыть 400 часов обязательных работ.
Ранее Life.ru сообщал, что 21 августа московский суд заочно приговорил Семёна Слепакова* к 400 часам обязательных работ. Основанием стало нарушение требований законодательства об иностранных агентах, предусмотренных частью 2 статьи 330.1 УК РФ. До возбуждения уголовного дела артиста дважды в течение года привлекали к административной ответственности за публикации без необходимой маркировки. В июле Следственный комитет завершил расследование в отношении комика и передал материалы в суд. Тогда же сообщалось, что Слепаков* находится за пределами России, предположительно, в Израиле, и объявлен в розыск.
Больше новостей о судебных разбирательствах, уголовных делах и приговорах — в разделе «Криминал» на Life.ru
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.