Правнучке Хрущёва прилетел иск за рассказы о событиях в России из Нью-Йорка

В Москве завели административное дело в отношении живущей в США правнучки советского лидера Никиты Хрущёва Нины Хрущёвой*, которой вменяют нарушение законодательства об иностранных агентах. Соответствующая информация появилась в электронной картотеке Тверского районного суда столицы.

Согласно судебным материалам, протокол оформлен по первой части статьи 19.34 КоАП РФ. Она предусматривает ответственность за осуществление деятельности иностранного агента без предварительного включения в специальный реестр, если нарушение не содержит признаков уголовного преступления.

Рассмотрение дела назначено на 24 ноября 2026 года. В случае признания виновной Хрущёвой* может грозить административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

В марте Life.ru сообщал о включении Нины Хрущёвой* в реестр иностранных агентов. Ведомство объяснило решение распространением недостоверных сведений о действиях российских властей, публичным несогласием с проведением специальной военной операции и участием в подготовке материалов других иностранных агентов. Хрущёва* работает профессором международных отношений в нью-йоркском университете The New School и является автором книг о советской истории.