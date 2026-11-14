История подвига 28 панфиловцев уже давно восстановлена благодаря рассекреченным архивным материалам. Об этом говорится в сообщении официального канала помощника президента России Владимира Мединского в мессенджере Max.

По словам Мединского, подробности произошедшего отражены в одноимённом фильме, а дополнительные сведения содержатся в документах советской военной контрразведки.

«Реальная картина подвига 28 давно восстановлена. Снят фильм. <…> Рассекречено дело «Смерша» с многочисленными подробностями», — говорится в публикации.

Помощник президента также подчеркнул значение подвига панфиловцев для нынешних поколений. По его убеждению, современные россияне обязаны защитникам своей жизнью.

Отдельно Мединский высказался об изменении отношения общества к прошлому страны. Он считает, что в последние годы россияне стали воспринимать собственную историю более искренне и правдиво.

По словам помощника президента, сегодня подвиги предков подвергаются сомнению значительно реже, чем ещё несколько лет назад.

Ранее Life.ru рассказывал о новых подробностях подвига панфиловцев, обнаруженных в архивных документах. Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков сообщил, что материалы ФСБ, составленные ещё в 1942 году, позволили дополнить сведения о сражении у разъезда Дубосеково 16 ноября 1941 года. Историк также рассказал о роли бойцов дивизии генерала Ивана Панфилова в обороне Москвы.