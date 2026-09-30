Отступать некуда — позади Москва: Архивы раскрыли новые подробности подвига панфиловцев

30 сентября исполняется 85 лет со дня начала битвы за Москву. О том, что известно о подвиге панфиловцев из архивных документов, рассказал Life.ru научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеково бойцы 316-й стрелковой дивизии под командованием генерала Ивана Панфилова, вскоре ставшей 8-й гвардейской, отражали наступление немецких войск, рвавшихся к Москве. Основную роль в бою сыграла рота 1075-го стрелкового полка под командованием политрука Клочкова.

Бой 16 ноября был страшным. Основную роль сыграла рота 1075-го стрелкового полка, которой командовал политрук Клочков. Вскоре после боя в «Красной звезде» вышла статья журналиста Кривицкого о подвиге 28 героев-панфиловцев. В ней описывалось, что на позиции шли 50 немецких танков, а наши бойцы отражали их силу противотанковыми ружьями и гранатами. Более 20 немецких танков было подбито, но все 28 героев погибли. Их фамилии приводились в газете, и спустя некоторое время всем этим воинам было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Михаил Мягков Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО)

По словам историка, подвиг панфиловцев вдохновлял советских бойцов и командиров во время Московской битвы и последующих сражений. Позднее сведения о тех событиях удалось дополнить благодаря архивным материалам.

В архивах Федеральной службы безопасности, переданных РВИО, сохранились документы, составленные уже в 1942 году. Их появление было связано с тем, что некоторые бойцы, которых считали погибшими, на самом деле выжили. В ходе проверки уточнялись и фамилии военнослужащих. Изучение этих материалов, отметил Мягков, дало дополнительное подтверждение героизму участников боя.

Одним из опрошенных оказался Илларион Васильевич Романов, которого также считали погибшим и которому посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. На самом деле после боя у Дубосеково он остался жив. Во время сражения Романов получил тяжёлое ранение и потерял сознание, после чего его отправили сначала в госпиталь в Орехово-Зуево, а затем на лечение в Ашхабад.

Именно там Романов узнал, что стал Героем Советского Союза и при этом числится погибшим. Сотрудники особых отделов НКВД и военкомата опросили его об обстоятельствах сражения. По словам Мягкова, Романов подтвердил, что участвовал в бою, сам бросал гранаты под немецкие танки и видел политрука Клочкова.

«Слова Клочкова о том, что «велика Россия, а отступать некуда — позади Москва», были подлинными. Было определено, что человек не врёт, а искренне говорит о том, что сам пережил и видел. Это стало дополнительным подтверждением статьи военного корреспондента», — отметил историк.

Дополнительные сведения обнаружили и в Центральном архиве Министерства обороны. Там сохранились материалы о движении немецких танков к разъезду Дубосеково, положении штаба 1075-го стрелкового полка и отданных во время боя приказах.

Архивные документы также свидетельствуют о боевых действиях всей 316-й дивизии. В них есть сведения о том, как Панфилов готовил бойцов к противостоянию танкам, обучал их использовать противотанковые ружья и связки гранат и формировал боевые группы. Эти навыки проявились не только в бою у Дубосеково, но и в последующих действиях соединения в районе станции Крюково, где немецкие войска были окончательно остановлены в начале декабря 1941 года.

Сам генерал-майор Панфилов погиб через два дня после боя у Дубосеково. По приказу командующего Западным фронтом генерала армии Георгия Жукова ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Дивизия в честь своего комдива получила почётное наименование «Панфиловская».

Соединение продолжило воевать на различных направлениях и завершило войну в Прибалтике. По словам Мягкова, 8-я гвардейская Панфиловская дивизия существует под тем же наименованием и сегодня. Она дислоцирована в Кыргызстане недалеко от Бишкека и хранит традиции этого соединения.

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