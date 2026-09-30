85 лет битве за Москву: как столица оказалась под угрозой и почему «Тайфун» провалился Оглавление Когда началась и сколько длилась битва за Москву Операция «Тайфун»: план вермахта Катастрофа под Вязьмой и Брянском: как столица оказалась под угрозой Москва в октябре 1941-го: эвакуация, 16 октября и осадное положение Парад 7 ноября 1941 года Ноябрьское наступление: немцы у стен Москвы Почему операция «Тайфун» провалилась Контрнаступление 5 декабря: первое крупное поражение вермахта Командиры битвы за Москву Подвиги и герои битвы за Москву Итоги и значение битвы за Москву Чем битва за Москву отличается от Сталинградской и Курской Битва за Москву в кино, книгах и памяти Часто задаваемые вопросы Когда началась и когда закончилась битва за Москву? Что такое операция «Тайфун»? Кто командовал обороной Москвы? На сколько километров немцы подошли к Москве? Какой день считается Днем воинской славы в честь битвы за Москву? 30 сентября 2026 года — 85 лет с начала битвы за Москву. Даты, ход сражения, операция «Тайфун», командиры и подвиги, итоги и значение победы под Москвой. 85 лет битве за Москву: хроника и факты. Обложка © Wikipedia / RIA Novosti archive

Когда началась и сколько длилась битва за Москву

Датой начала битвы за Москву принято считать 30 сентября 1941 года. Первой начала наступление 2-я танковая группа группы армий «Центр» на Брянском направлении. 2 октября в наступление перешли основные силы немецкой группировки против Западного и Резервного фронтов.

Условно ход битвы можно разделить на три этапа:

30 сентября — 5 декабря 1941 года ­– Московская стратегическая оборонительная операция.

5 декабря 1941 — 7 января 1942 года – Московская стратегическая наступательная операция, то есть контрнаступление Красной армии.

8 января — 20 апреля 1942 года – продолжение наступления на западном направлении, прежде всего Ржевско-Вяземская операция.

Операция «Тайфун»: план вермахта

К осени 1941 года немецкое командование рассчитывало завершить кампанию против СССР до наступления зимы. После боев за Смоленск, последующего наступления на Украине и разгрома советских войск под Киевом группа армий «Центр» получила возможность сосредоточить значительные силы против московского направления.

Замысел «Тайфуна» состоял не просто в прямом движении на Москву. Немцы планировали сначала окружить основные советские силы в районах Вязьмы и Брянска, уничтожить их, а затем подвижными соединениями обойти столицу с севера и юга.

На 1 октября 1941 года группа армий «Центр» имела около 1,8 млн человек, около 1700 танков, свыше 14 тыс. орудий и минометов и около 1390 самолетов. Советские Западный, Резервный и Брянский фронты насчитывали около 1,25 млн человек, 990 танков, 7,6 тыс. орудий и минометов и 677 самолетов. Таким образом, на начало операции немецкая группировка превосходила советские фронты по численности личного состава, танкам, артиллерии и авиации.

Главный удар на юге наносила 2-я танковая группа Гейнца Гудериана. На северо-западном направлении действовали 3-я и 4-я танковые группы. Между ними находились 4-я, 9-я и 2-я полевые армии. Группой армий «Центр» командовал генерал-фельдмаршал Федор фон Бок.

Катастрофа под Вязьмой и Брянском: как столица оказалась под угрозой

Первые дни «Тайфуна» принесли вермахту серьёзный оперативный успех. На направлении главного удара советская оборона была прорвана, а крупные соединения Западного и Резервного фронтов оказались окружены.

Под Вязьмой в окружение попали соединения 16-й, 19-й, 20-й, 24-й, 30-й армий и части 32-й армии. В районе Брянска тяжелое положение сложилось у войск Брянского фронта. Немецкие танковые соединения получили возможность двигаться дальше на восток, а между войсками, оборонявшими столицу, образовались разрывы.

10 октября Ставка объединила Западный и Резервный фронты. Командующим Западным фронтом был назначен Георгий Жуков. Иван Конев стал его заместителем. Одновременно разворачивалась оборона Можайской линии. Ее значение заключалось не в том, что она представляла собой полностью готовую непрерывную крепость: значительная часть укреплений еще строилась или дорабатывалась. Но сам рубеж позволил сосредоточить обороняющиеся части на направлениях, ведущих к Москве.

Москва в октябре 1941-го: эвакуация, 16 октября и осадное положение

Была ли Москва в осаде немцев. Фото © Wikipedia / RIA Novosti archive

В октябре угроза столице стала настолько реальной, что государственное руководство приступило к эвакуационным мероприятиям. 15 октября ГКО принял постановление № 801 «Об эвакуации столицы СССР г. Москвы».

На следующий день, 16 октября, в Москве возникла чрезвычайно напряженная обстановка. Часть учреждений покидала город, некоторые предприятия готовились к эвакуации. На улицах появились закрытые магазины, нарушилось движение, распространялись слухи о бегстве советской верхушки во главе с Иосифом Сталиным.

На самом же деле вопрос об эвакуации Сталина рассматривался на самом верху, но вождь категорически отказался от подобных предложений. Правительственные структуры, военное управление и значительная часть предприятий продолжали работу.

19 октября ГКО принял постановление № 813. С 20 октября в Москве и прилегающих районах вводилось осадное положение. Было предписано ограничить ночное движение, усилить охрану порядка и использовать войска внутренней охраны, милицию и добровольческие рабочие отряды. Одновременно москвичи участвовали в строительстве оборонительных сооружений. На подступах создавались противотанковые рвы, заграждения и огневые позиции.

Парад 7 ноября 1941 года

7 ноября 1941 года на Красной площади состоялся военный парад, приуроченный к 24-й годовщине Октябрьской революции. Парад проводился тогда, когда немецкие войска находились в нескольких десятках километров от столицы. После прохождения по Красной площади часть воинских подразделений отправлялась непосредственно к фронту.

На этом параде Сталин произнёс свои знаменитые слова: «Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойными этой миссии! Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков – Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!». Фонограмма его выступления сохранилась.

Ноябрьское наступление: немцы у стен Москвы

После паузы немецкое командование предприняло новую попытку прорваться к столице. С 15–16 ноября танковые соединения группы армий «Центр начали наступление на северо-западном и западном направлениях. На севере немцы заняли Клин, Солнечногорск, Яхрому и Красную Поляну. На западе бои шли за Истру и Крюково. На юге важнейшим узлом обороны оставалась Тула. 2-я танковая армия Гудериана не смогла овладеть городом и обойти его с востока.

По данным историков, передовые немецкие мотоциклисты 1 декабря достигли станции Химки, примерно в 16 км от центра столицы, и могли видеть в бинокли Кремль.

Советские войска нанесли контрудары, после чего наступательные возможности группы армий «Центр» начали быстро иссякать. К началу декабря немецкое наступление остановилось. Ударные соединения были измотаны, снабжение осложнилось, а советское командование получило возможность ввести свежие армии и перейти в контрнаступление.

Почему операция «Тайфун» провалилась

Многое сводят к суровой зиме того времени. Погода действительно осложнила действия вермахта, но решающим стал комплекс обстоятельств.

Во-первых, Красная армия сохранила возможность восстанавливать фронт после октябрьской катастрофы. Окружения под Вязьмой и Брянском нанесли Красной армии тяжелый удар, однако не уничтожили её как организованную военную силу. На московском направлении продолжали формироваться новые соединения и прибывали резервы.

Во-вторых, октябрьское наступление потребовало от немцев времени больше, чем они планировали. Танковые части прорвали советскую оборону, но ликвидация окруженных группировок затянулась. Это дало советскому командованию время укрепить подступы к Москве.

Кроме того, Можайская линия и новые оборонительные рубежи замедлили продвижение. Даже там, где укрепления не были полностью готовы, они помогали концентрировать войска на ключевых дорогах и направлениях.

Также снабжение немецких войск ухудшалось по мере продвижения на восток. Наступление шло на сотни километров от исходных баз. Дороги были перегружены, железнодорожная сеть требовала перестройки, а подвоз топлива, боеприпасов и запчастей становился всё сложнее. Дождь превратил многие дороги в труднопроходимые направления, из-за морозов возникли сложности с техникой и обеспечением.

Контрнаступление 5 декабря: первое крупное поражение вермахта

5 декабря 1941 года войска Калининского фронта начали наступление. 6 декабря в наступление перешли армии Западного фронта. У советского командования было важное преимущество: ему больше не приходилось пробиваться через глубоко эшелонированную немецкую оборону. Немецкие войска сами находились на пределе возможностей и готовили оборону на достигнутых рубежах.

В ходе декабрьского наступления были освобождены Калинин, Клин, Солнечногорск, Истра, Калуга и другие города. В целом немецкие войска были отброшены от Москвы на 80–250 км в зависимости от направления. Контрнаступление продолжалось до 7 января 1942 года. После него последовали новые операции на западном направлении.

5 декабря отмечается как День воинской славы России — День начала контрнаступления советских войск против немецких войск в битве под Москвой.

Командиры битвы за Москву

Командующий 16-й армией генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский (второй слева). Фото © Wikipedia / RIA Novosti archivе

В рядах Красной армии Георгий Жуков с октября 1941 года командовал Западным фронтом. Иван Конев до октября 1941 года командовал Западным фронтом, а после образования Калининского фронта стал его командующим. Семен Буденный возглавлял Резервный фронт в период его существования.

Андрей Еременко занимал должность командующего Брянским фронтом в начале проведения операции «Тайфун». После его ранения командование фронтом перешло к другим военачальникам.

Константин Рокоссовский командовал 16-й армией Западного фронта. Леонид Говоров руководил артиллерией Западного фронта и участвовал в организации обороны Можайской линии.

Подвиги и герои битвы за Москву

Панфиловская дивизия у Дубосеково

16 ноября 1941 года части 316-й стрелковой дивизии Ивана Панфилова вели тяжелые бои на Волоколамском направлении, в том числе у разъезда Дубосеково. История о «28 панфиловцах» стала одним из самых известных сюжетов советской военной памяти. Сам бой и большие потери подразделений дивизии документально подтверждены.

Подольские курсанты

С 5 октября 1941 года курсанты Подольского пехотного и артиллерийского училищ были направлены на Ильинский оборонительный участок под Малоярославцем. Их задача заключалась в том, чтобы задержать немецкое наступление до подхода подкреплений. Курсанты заняли позиции 6 октября и несколько дней удерживали оборону по рекам Лужа и Выпрейка. 16 октября немецкие части прорвали Ильинский рубеж. Большая часть оборонявшихся курсантов погибла.

Зоя Космодемьянская

28 ноября 1941 года партизанка Зоя Космодемьянская была схвачена в деревне Петрищево при выполнении задания в немецком тылу. После пыток она была публично казнена 29 ноября. Позднее ей посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

Виктор Талалихин

В ночь с 6 на 7 августа 1941 года, ещё до начала Московской стратегической оборонительной операции, летчик Виктор Талалихин совершил ночной воздушный таран немецкого бомбардировщика на подступах к Москве. 27 октября Талалихин погиб в воздушном бою под Москвой.

Мария Барсученко

28 ноября 1941 года на станции Дмитров стрелочница Мария Литневская, позднее Барсученко, под огнем обеспечивала движение бронепоезда № 73 войск НКВД.

По архивным материалам и воспоминаниям, ее действия помогли сохранить возможность маневра бронепоезда в условиях боя. За работу во время обороны станции она была награждена орденом Красной Звезды.

Итоги и значение битвы за Москву

Москвичи роют окопы на подступах к столице. Фото © Wikipedia / RIA Novosti archive

Главный военный результат битвы — срыв попытки Третьего рейха захватить Москву в кампании 1941 года. После неудачи «Тайфуна» стратегическая обстановка на Восточном фронте изменилась: Красная армия перешла от обороны к крупному контрнаступлению, а германским войскам пришлось отойти от столицы.

Именно в битве за Москву был разрушен миф о непобедимости вермахта, который до этого не знал поражений на фронтах Европы.

Чем битва за Москву отличается от Сталинградской и Курской

Битва за Москву проходила с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. Ее главным результатом стал срыв немецкого наступления на столицу и переход Красной армии к контрнаступлению.

Сталинградская битва продолжалась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. В ней удалось разгромить окруженную немецкую группировку, что ознаменовало переход стратегической инициативы в войне к СССР.

Курская битва проходила с 5 июля по 23 августа 1943 года. Она завершилась срывом немецкого наступления и переходом Красной армии к широкому стратегическому наступлению.

Битва за Москву в кино, книгах и памяти

Одним из самых известных художественных произведений стал фильм Юрия Озерова «Битва за Москву» 1985 года в двух частях: «Агрессия» и «Тайфун». В 2016 на народные средства был снят фильм «28 панфиловцев».

Экспозиции о битве представлены в Государственном музее обороны Москвы, на мемориалах Волоколамского направления, на рубежах обороны подмосковных городов. Наиболее известен памятник «Подвигу 28» у разъезда Дубосеково — шесть десятиметровых фигур, олицетворяющих бойцов 316-й дивизии генерала Панфилова.

К 85-летию начала битвы 30 сентября 2026 года в Государственном музее обороны Москвы проходит специальная программа с экскурсией, лекциями, показом документального фильма «Остановить “Тайфун”!», интерактивным занятием и спектаклем. В тот же день в Музее боевой славы Коломенского кремля открывается выставка «Москва за нами — ни шагу назад!», посвящённая 85-летию начала битвы.

Музей Победы 30 сентября запускает просветительский проект «Моя столица», посвящённый обороне города и жизни Москвы в условиях осадного положения. Проект пройдёт с 30 сентября 2026 года по 20 апреля 2027 года.

Часто задаваемые вопросы

Когда началась и когда закончилась битва за Москву?

Противотанковые «ежи» в Москве. Фото © Wikipedia / RIA Novosti archive

Битва за Москву началась 30 сентября 1941 года и завершилась 20 апреля 1942 года.

Что такое операция «Тайфун»?

«Тайфун» — кодовое название немецкого наступления на московском направлении осенью 1941 года. Его замысел заключался в окружении советских войск под Вязьмой и Брянском, их уничтожении и последующем захвате Москвы.

Кто командовал обороной Москвы?

Главную роль в управлении обороной столицы после объединения Западного и Резервного фронтов сыграл Георгий Жуков, назначенный командующим Западным фронтом 10 октября 1941 года.

На сколько километров немцы подошли к Москве?

На северо-западном направлении немецкие передовые части достигли района Красной Поляны, примерно в 25–27 км от центра Москвы. Отдельная немецкая разведывательная группа мотоциклистов, по данным историка Алексея Исаева, достигла станции Химки, примерно в 16 км от центра столицы.

Какой день считается Днем воинской славы в честь битвы за Москву?

5 декабря — День начала контрнаступления советских войск против немецких войск в битве под Москвой — установлен как День воинской славы России.

Авторы Альмир Хабибуллин