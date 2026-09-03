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Опубликовано 3 сентября, 14:40

«Им не нужен мир»: Журналист осудил Запад после слов Зеленского об авиации

Журналист Чей Боуз осудил реакцию Запада на угрозы Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Журналист Чей Боуз призвал обратить внимание на реакцию западных стран после заявления Владимира Зеленского о безопасности полётов над Россией.

«Зеленский угрожает российским гражданским авиакомпаниям, и на Западе это не вызывает ни малейшего удивления. Антивоенного движения нет. Им не нужен мир», — написал он в соцсети X.

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Ранее Зеленский предупредил авиакомпании и страховщиков, что российское воздушное пространство становится небезопасным из-за присутствия украинских беспилотников. При этом украинский лидер заявил, что гражданская авиация не является целью Киева.

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Дарья Денисова
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