«Им не нужен мир»: Журналист осудил Запад после слов Зеленского об авиации

Журналист Чей Боуз призвал обратить внимание на реакцию западных стран после заявления Владимира Зеленского о безопасности полётов над Россией.

«Зеленский угрожает российским гражданским авиакомпаниям, и на Западе это не вызывает ни малейшего удивления. Антивоенного движения нет. Им не нужен мир», — написал он в соцсети X.

Ранее Зеленский предупредил авиакомпании и страховщиков, что российское воздушное пространство становится небезопасным из-за присутствия украинских беспилотников. При этом украинский лидер заявил, что гражданская авиация не является целью Киева.