Трое украинских военнослужащих вышли на позиции российских войск в Запорожской области, ошибочно полагая, что там находятся их сослуживцы. В результате столкновения один из них погиб, двое других сдались в плен. Об этом РИА «Новости» рассказал стрелок группировки войск «Восток» с позывным Зомби.

По словам российского военнослужащего, украинские солдаты получили от своего командования информацию об отсутствии российских сил на данном участке.

«Им сказали, что здесь находятся свои и противника нет. В итоге они вышли прямо на наши позиции», — рассказал боец.

Как утверждает собеседник агентства, один из пленных получил ранение в плечо. Ему оказали первую медицинскую помощь. Независимого подтверждения обстоятельств произошедшего пока нет.

Ранее Life.ru сообщал о похожем случае в Запорожской области. Тогда, по словам российского военнослужащего, трое бойцов ВСУ потеряли ориентиры после взрывов и приняли российские позиции за свои.