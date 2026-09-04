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Регион
Опубликовано 4 сентября, 11:08

Именинник едва не сгорел заживо в «огненном шаре» из-за пранка друзей на Урале

Обложка © VK / Город Березники

Обложка © VK / Город Березники

Облако муки вспыхнуло вокруг молодого человека во время празднования дня рождения в Свердловской области. Опасный розыгрыш друзья снимали на видео. Как утверждается, инцидент произошёл в Краснотурьинске.

Случайный поджог. Видео © VK / Город Березники

Компания вынесла имениннику торт с зажжёнными свечами к подъезду. Когда парень наклонился, чтобы их задуть, находившиеся сверху приятели высыпали на него муку. Порошок попал на открытый огонь и моментально воспламенился. На кадрах видно, как пламя на несколько секунд охватывает голову и верхнюю часть тела юноши, а пранкеры разбегаются.

Причиной вспышки стала мучная пыль: распылённые в воздухе мелкие частицы быстро загораются при контакте с пламенем. Огонь погас почти сразу. По данным местных пабликов, именинник получил лёгкие ожоги, серьёзных травм удалось избежать. В основном пострадали волосы.

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Короткое замыкание стало причиной пожара в модном московском клубе Gipsy

Ранее сообщалось, что пожар в частном жилом доме в посёлке Крутик Пеновского муниципального округа привёл к гибели двух человек. Возгорание произошло в ночь на 3 сентября. Прокуратура выясняет причины ЧП и обстоятельства произошедшего.

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Татьяна Миссуми
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