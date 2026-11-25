Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытается создать впечатление, что Евросоюз контролирует ход переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение «Газете.ru» высказал депутат Госдумы, политолог Александр Асафов.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что европейская делегация обязательно примет участие в следующем раунде переговоров. По мнению российского парламентария, подобная уверенность преждевременна, поскольку формат будущей встречи и состав участников пока не согласованы.

«То, что фон дер Ляйен безапелляционно заявляет об участии Евросоюза в переговорах по Украине, говорит лишь об её излишней самоуверенности. Она декларирует повестку, которую хочет сама видеть, имитируя контроль над ходом переговоров», — заявил Асафов.

Депутат напомнил, что точная дата следующего раунда встреч пока не определена. Кроме того, сторонам предстоит согласовать организационные вопросы, в том числе уровень представительства европейских государств и состав возможной делегации.

«Вопрос уровня, модальности и самое главное — участников переговоров ещё не определён. Есть предложение на разных уровнях начать такую работу. И действительно обсуждалось участие европейской стороны, но опять же есть разные версии того, кто может быть представителем европейской стороны, сколько их будет, как будет выглядеть делегация. Это всё вопросы, на которых пока нет конкретных решений», — отметил парламентарий.

Асафов также выразил опасение, что участие Евросоюза может осложнить дипломатический процесс. По его оценке, европейские страны заинтересованы не столько в сближении позиций сторон, сколько в продвижении собственных условий, которые способны затруднить достижение договорённостей.

«Мы знаем, что Евросоюз хотел бы коллективно участвовать в переговорном процессе, и такое представительство связано с желанием не продвинуться в переговорах, а торпедировать их — остановить в том или ином моменте, сделать предложения, которые сейчас обсуждаются, неисполнимыми, препятствовать сближению сторон по важным точкам», — заключил депутат.

При этом сама фон дер Ляйен заявила в Европарламенте, что сильная европейская делегация должна участвовать в следующем раунде переговоров. Она объяснила это тем, что вопросы безопасности Украины напрямую связаны с безопасностью Евросоюза.