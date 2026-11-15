Здоровым людям необязательно пользоваться медицинскими масками в общественных местах, тогда как заболевшим такая защита необходима для снижения риска заражения окружающих. Об этом «Газете.ru» рассказала врач Ольга Шуппо.

По словам специалиста, особенно важно соблюдать масочный режим в первые дни недомогания, когда вероятность передачи инфекции наиболее высока. Использовать средства защиты также рекомендуется недавно переболевшим: некоторое время они могут оставаться бессимптомными носителями вируса. При этом маску необходимо своевременно менять.

В период активного распространения инфекций Шуппо советует уделять особое внимание гигиене: тщательно мыть руки с мылом, полоскать горло и несколько раз в день промывать нос физиологическим солевым раствором. По её мнению, такие процедуры помогают очищать слизистые, на которых вирусы могут задерживаться до проникновения в клетки.

«Если рядом люди чихают или даже болеют, не обязательно окружающие должны заразиться: сильный иммунитет способен эффективно противостоять внешним инфекциям», — отметила врач.

Для поддержания защитных сил организма она рекомендует соблюдать режим сна, ограничивать калорийность питания, регулярно заниматься физической активностью и бывать на свежем воздухе. Среди дополнительных методов специалист упомянула криотерапию, терапию атомарным водородом и интервальную гипокситерапию.

При заболевании гриппом нельзя продолжать привычную активность и переносить инфекцию на ногах. Это, по словам Шуппо, повышает вероятность осложнений, в том числе поражения почек и нервной системы, а также нейродегенеративных изменений.

Врач предупреждает: ослабление температуры, кашля и слабости спустя два-три дня ещё не означает выздоровления. Инфекция может продолжать развиваться, поэтому организму необходимы полноценный отдых и время для восстановления.

На фоне сезонного распространения инфекций Life.ru сообщал о почти трёхкратном увеличении доли выявляемых вирусов гриппа в России за три недели. По данным Роспотребнадзора, еженедельно в стране регистрируют около 500–600 тысяч случаев респираторных заболеваний. Ведомство напоминает о необходимости соблюдать меры профилактики, следить за самочувствием и своевременно обращаться за медицинской помощью.