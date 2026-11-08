Бывший верховный главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что министру обороны США Питу Хегсету стоит задуматься об отставке. Поводом для такого заявления стала критика главы Пентагона на фоне затянувшегося конфликта с Ираном. Свою позицию отставной адмирал изложил в эфире телеканала CNN.

Ставридис провёл параллель между нынешним положением Хегсета и ситуацией, в которой двадцать лет назад оказался бывший министр обороны США Дональд Рамсфелд.

«Я вспоминаю Дональда Рамсфелда, у которого я проработал два года. В 2006 году, на фоне крайне непопулярной и неудачной войны в Ираке, министр Рамсфелд принял очень трудное решение уйти в отставку. Я думаю, министру Хегсету стоит задуматься о том же», — заявил Ставридис.

Высказывание прозвучало на фоне сообщений о возможном начале процедуры импичмента главы Пентагона. По данным CNN, Палата представителей Конгресса США может провести соответствующее голосование уже на следующей неделе. Инициативу намерен выдвинуть республиканец Томас Мэсси, причём её готовы поддержать и некоторые его однопартийцы.

Недовольство Хегсетом усилилось после неудачных для республиканцев промежуточных выборов 3 ноября. Собеседники CNN среди американских законодателей утверждают, что министр сыграл значительную роль в принятии решения о начале военной операции против Ирана, при этом переоценив возможности США добиться быстрой победы.

По мнению критиков главы Пентагона, американская военная кампания не принесла ожидаемых результатов, а Хегсет продолжал выступать за усиление ударов по Ирану. Однако сам президент Дональд Трамп публично поддержал министра и заявил, что не собирается отправлять его в отставку.