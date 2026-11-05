Глава Пентагона Пит Хегсет может столкнуться с процедурой импичмента уже на следующей неделе. Голосование намерен инициировать конгрессмен-республиканец Томас Мэсси, причём часть его однопартийцев готова поддержать отстранение министра войны США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Республиканской партии.

Недовольство Хегсетом усилилось после поражения республиканцев на промежуточных выборах 3 ноября. Некоторые законодатели считают, что именно шеф Пентагона убедил Дональда Трампа начать военную кампанию против Ирана, не предложив убедительной стратегии завершения конфликта. Собеседники CNN утверждают, что министр преувеличивал возможности американской армии добиться быстрой победы над Тегераном. По их словам, Хегсет продолжал выступать за усиление ударов, хотя военная операция не приносила ожидаемых результатов.

Мэсси намерен вынести вопрос об импичменте на голосование после возвращения Палаты представителей к работе на следующей неделе. Несколько источников CNN среди республиканцев ожидают поддержки инициативы. Однако окончательное решение о голосовании ещё не принято. Сам Трамп пока отказывается отправлять министра обороны в отставку. Президент публично заявил, что Хегсет отлично справляется со своими обязанностями.