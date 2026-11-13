Россия в сентябре 2026 года сократила закупки немецкого пива более чем вдвое, до рекордно низких 23 тысяч евро. Это минимальный показатель за всю доступную историю взаимной торговли. Такие данные Евростата проанализировало РИА «Новости».

Поставки пива из Евросоюза в целом также заметно просели. В сентябре европейские производители экспортировали в Россию продукцию на 1,65 миллиона евро, что почти на четверть меньше августовского результата.

Крупнейшим поставщиком среди стран ЕС стала Польша, хотя её экспорт сократился на 19%, до 593,7 тысячи евро. Второе место заняла Бельгия, которая, напротив, увеличила продажи на 16%, до 411,8 тысячи евро. Тройку лидеров замкнула Чехия с результатом 362,6 тысячи евро — на 20% больше, чем месяцем ранее.

При этом после почти полуторагодового перерыва на российский рынок вернулось итальянское пиво. Правда, объём поставок оказался символическим — всего 1,3 тысячи евро.

Ранее Life.ru сообщал, что ещё в августе импорт немецкого пива в Россию сократился до минимальных с 1999 года 52,1 тысячи евро. Тогда показатель также упал вдвое за месяц. Лидером среди европейских поставщиков неожиданно стала Латвия, нарастившая экспорт сразу в пять раз, до 674,4 тысячи евро. Польша заняла второе место, а Бельгия замкнула тройку лидеров.