Минюст расширил ограничения на сделки с имуществом и банковские операции для новых десяти граждан России, обвиняемых или осуждённых по различным уголовным статьям. Среди них — публичные персоны, включая писателя Бориса Акунина*, блогера Юрия Дудя* и Леонида Волкова*. Совокупная стоимость их имущества, подпавшего под меры, может достигать 700 млн рублей — такой подсчёт по открытым источникам приводит RT.

Часть фигурантов уже лишилась активов по законным основаниям. Так, у журналиста Александра Невзорова* в апреле 2026 года несколько земельных участков и дом в Ленинградской области перешли в собственность РФ по решению суда. Пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщала, что семья получила эти участки незаконно. Рыночная стоимость имущества до изъятия могла составлять 160–230 млн рублей.

У Леонида Волкова* в разные годы было связано 13 объектов недвижимости в Свердловской области и Москве — примерно на 40–60 млн рублей, включая коттедж в Подмосковье. Основные активы, по данным телеканала, сосредоточены за рубежом: дом в Люксембурге, квартира и коттедж в Вильнюсе общей стоимостью около $2 млн.

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков* мог заранее избавиться от российского имущества. Ранее ему принадлежали таунхаус в Куркино, дом площадью около 400 кв. м в селе Никольское и две квартиры в центре Москвы, в одной из которых сейчас живёт его бывшая жена. Общая стоимость этих объектов оценивается в 60–100 млн рублей.

Журналист The Insider** Сергей Ежов* имел отношение к трём объектам недвижимости в Рязани, Москве и Петрозаводске примерно на 18 млн рублей. Остальные фигуранты нового списка владеют 23 домами и квартирами в разных регионах страны — их примерная оценочная стоимость составляет от 200 до 300 млн рублей.

Напомним, Минюст внёс Дудя*, Быкова*, Невзорова* и Акунина* в реестр лиц под ограничениями. Речь идёт о специальном реестре граждан, находящихся за пределами России и уклоняющихся от исполнения назначенного наказания.